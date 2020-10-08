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10月驚奇中找機會 好膽將是獲利最佳良機

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

美股10月走勢向來傾向波動，最令人印象深刻是1987年10月19日黑色星期一的股災，搞得每到10月總令投資人有點不安。尤其美國大選年，因為11月初投票，10月期間任何風吹草動都會左右選情並影響行情，所以有「10月驚奇」（October surprise）說法。今年疫情加選情本已令行情極度波動，但剛踏入10月就立即上演大驚奇。

川普跟拜登同台辯論後，就驚傳川普被自己幕僚傳染新冠肺炎確診讓美股應聲下挫，加上美國正加強制裁中國、全球經濟前景不明、歐美與中國可能在南海與台灣海峽擦槍走火，還面對因極度寬鬆等人為因素推高的股市，投資人正要踏入10月份了，必須做好心理準備！但危機往往是賺錢良機，全看你膽子夠不夠大。

世界頭條中的頭條

美國總統確診，即使未遇上大選，也肯定是世界頭條中的頭條。根據Real Clear Politics綜合全美各個民調後所得平均值，拜登目前民意支持度領先川普7.2個百分點。根據路透社易普索在10月2日和3日所做最新民調卻顯示，拜登支持度為51%跟只有41%支持度的川普進一步擴大差距，似乎顯示川普沒有贏到同情票。主要是65%受訪者認為若川普能認真看待疫情，就可能不會確診，他會不會像阿扁那兩顆子彈產生翻盤效應就真的很難說。

白宮醫師已在10月4日表示川普狀況很好，5日能出院回到白宮繼續治療。從歐美金融市場3日盤中在川普有初步健康報告出來後縮小跌幅，做為避險資產的黃金價格不漲反跌，和美國10年期公債殖利率沒有因投資人搶購美債而下跌等情況來看，川普情況穩定可能讓市場的波動幅度暫時縮小，但年齡已達74歲且體脂超標的川普，本身就屬新冠肺炎高危險族群，其病情任何變化都會成為市場炒作的最佳題材，光就川普病情來看，暫時可能還不到搶反彈的時候。

川普確診是大事，但肯定不可能因此延後選舉日期，最終只有兩個可能，其一是川普帶病繼續參選，因為無法出席許多重大競選與造勢活動，只會令其選情更岌岌可危，但他也有可能重病不死，而以強者姿態回歸，像英國首相強生病重前支持度僅44%，但病癒後支持度即衝上66%，這種可能性並非不存在，尤其川普愛記恨是出了名，他確診後肯定會更嚴厲打擊中國來報仇！

其二是川普病重甚至死亡而讓共和黨須臨時另找人選，副總統彭斯極可能代替川普，這就不利拜登了，因為彭斯為人正直並且是虔誠基督徒，完全符合美國傳統價值觀，過去拜登與民主黨用來攻擊川普的一切論述，完全無法打到彭斯本人，這就可能吸收到中間選民，那些因不爽川普而支持拜登的人，並有利共和黨選情。

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