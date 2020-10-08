價值王道股 長抱好股 投資契機湧現
【文／陳威良】
一提到元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）這兩檔國民ETF，可說是無人不知、無人不曉，不過這兩檔人氣ETF的股性與績效特質其實大不相同。
ETF投資方針不同
兩檔績效有各自特色
如果就股價表現來做比較，最近3個月元大台灣50上漲22.51%，明顯贏過元大高股息7.83%的漲幅，且無論是近3年、近5年乃至於近10年，都是元大台灣50的累積報酬率遙遙領先。但如果只單就股息殖利率做比較，元大台灣50歷年平均為3.34%，而元大高股息則不負眾望，成立以來平均殖利率高達5.59%，怪不得存股族為之傾心。
這兩檔ETF的投資方針不同，所以就形成績效表現的各自特色。簡單來說，如果是以賺價差為主，那麼元大台灣50股價波動大的特性顯然更優，且因為台積電（2330）是權值最大的核心持股，所以長期成長空間備受期待，而元大高股息鎖定的是30檔高殖利率股，因台積電殖利率不夠高，因此未被納入投資組合，也導致股價漲幅較為失色，儘管如此，其殖利率既高又穩，非常適合不盯盤的長期存股計畫。
若是進一步比較Beta（貝它）係數就更清楚，所謂的Beta值指的是投資標的與大盤相比的波動程度，數值愈大則股價震盪愈劇烈，假如是多頭市場，投資Beta大於1的個股能賺到更高的超額報酬。觀察元大台灣50與元大高股息最近1年的Beta值分別為1.06、0.83，由此可知元大高股息較抗跌，而元大台灣50更適合在多頭時波段操作。
盤面中有許多價值股與高息股，同樣也可以用Beta係數的概念來區分，並擬定不同的操作策略。如果Beta值高，除了被動領股息，還可以像獵人一般主動狙擊，將價差落入口袋，反之，如果Beta值低，則更適合退休族或保守投資人分批布局，以長期灌溉農田的耐心累積股息、豐厚資產。
既然元大台灣50和元大高股息深受市場投資人喜歡，筆者即特別針對這兩檔ETF的成分股，進一步以Beta值分類為「賺價差」和「領股息」兩種類型供大家選股參考。
Beta值大於1
賺價差組要靈活操作
在Beta大於1的「賺價差」這組當中，今年股價呈現正報酬的平均漲幅達33.28%，而股價負報酬的平均跌幅則是22.73%，果然呈現漲跌劇烈的特色。值得注意的是，Beta值愈大指的是波動性愈大，並非表示股價一定是上漲，也因此操作策略要更靈活的順勢而為，當股價技術面轉弱時，不僅該停利出場，甚至可考慮順向做空。
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