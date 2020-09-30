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哎！今年的金融股 想存股？看金融指數10年線

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／賴建承】

金融股今年來跌跌不休，成為台股盤面最弱勢的族群，今年持有金融股的投資人肯定都不太開心，您也一定很納悶，金融股到底怎麼了？哪些多空因素將影響其未來走勢？

台股於第3季寫下歷史新高，且大多時間均維持高檔整理，主要是來自科技股之加持，但反觀金融股則是呈現跌跌不休，成為盤面最弱勢的族群。籌碼上，外資一路狂賣，同時金融指數更是摜破所有短、中、長期均線，表現得相當弱勢。

新冠疫情是主要元凶

因此，今年持有金融股的讀者肯定不太開心，尤其是當指數頻頻創新高之際，金融股不進反退，相信持有者心裡肯定不是滋味。然而，金融股的弱勢到底是怎麼了？哪些多空因素將影響未來金融股走勢？

必須先知道金融股的主要獲利來源，一般分成3大收入，包括利息、手續費、投資等。因此，不同類型的金融機構主要的獲利來源也會有所不同，例如傳統的商業銀行主要是以貸放為主的利息收入；財富管理或是券商則以手續費為收入來源；保險公司則是以投資收入為主。

今年來金融股受到下列衝擊：首先，全球央行降息使得利差不斷走低；疫情影響消費疲軟，造成放款金額下滑；失業、破產等導致銀行產生呆帳；最後為金融市場波動變大，投資收益下滑。然上述負面因素短期難以化解，金融股還能布局嗎？尤其存股族與銀髮族等擁有不少部位的投資人，相信有著不少困惑！

金融股雖繳出亮眼獲利，但股價有如棄嬰一般一路呈現走低，主要是擔心全球主要股市、公債處於高檔，但高收益債卻有鬆動跡象，在不安定感下，對於有大投資部位的金融股壓力不輕，而長年的低利率更使得銀行利差不斷縮小。

由於金融股仍擁有長年穩定的殖利率優勢，尤其在低利環境下，這種優勢更顯突出，且今年獲利不差，9、10月仍有股息入帳。此外，金融股整體本益比及股價淨值比不但遠低於電子股，也比傳產股低，顯示股價遭到低估，一旦金融指數下殺到10年線位置，建議採定時定額或金字塔式布局。

我們先由15家金控的獲利情形來剖析，今年8月資本市場動盪加劇，金控股獲利明顯較7月下滑，累計15家金控前8月共大賺2781.87億元，超越去年同期的2733億元，扭轉因疫情衝擊導致今年獲利比去年同期衰退的頹勢。

不過，前8月獲利只有富邦金（2881）、國泰金（2882）、元大金（2885）、國票金（2889）、日盛金（5820）等5家較去年成長，可看出投資市場的熱絡，讓相關公司業績得以成長，然股價卻不領情，主要還是擔憂第4季疫情會有死灰復燃之跡象。

富邦金受惠富邦人壽8月處分投資獲利89億元，使得8月稅後獲利132.71億元，年增率84%，累計前8月稅後獲利640億元，年增率29%，EPS5.97元，超越去年全年的5.48元，穩居金控獲利三冠王，且每股淨值有51.82元，股價淨值比僅0.79倍，股價有被低估之嫌，不過技術面偏空，短線先以跌深反彈視之。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/9/30 No.12117】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶台股邁入新的里程碑，即日起只要訂閱非凡商業周刊，就能擁有健康財富大禮包，數量有限，先訂先贏，帶你輕鬆投資不傷神，獲利加乘無上限。詳洽：02-2766-0800】

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