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反向當沖 隔日沖戰法 把握向下行情 也能聚沙成塔

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／王文良】

一般人操作的思惟往往是多頭習性，殊不知當行情逆轉時，尋找價差最大的股票反向當沖，如價超所值、籌碼凌亂、短線過熱等，搭配當下均線逆勢操作，進場反向當沖有利可圖。

俗話說江山易改，本性難移，套用在股票市場也是如此，很多時候行情轉向了，但是投資人卻無法改變方向。大部分的投資人都習慣做多，當沖交易也是先買後賣的人多，行情好時沒什麼大問題，但是當行情結束或向下，繼續保持原來的操作習性就更危險了。

當沖就是在收盤前平掉部位，先買先賣都無所謂，當沖可以做多也可以做空，大盤快速從13000點崩跌下來，原來的趨勢蕩然無存，每天不論開高開低，收盤下跌的股票愈來愈多，當行情確定轉弱，拉尾盤變殺尾盤，當沖的方式也要調整，以先賣後買反向當沖的方式融入行情也能賺到錢。

行情在谷底要看出誰會漲並不困難，均線糾結突破、本益比偏低、指標黃金交叉等，當大盤來到13000點之後，判斷誰會跌相對比漲容易，包括：近期漲幅過高、周轉率20%以上、市場討論度最高的股票，通常就是價超所值、籌碼凌亂、短線過熱的股票，當大趨勢向下開盤，反向當沖這3種股票賺錢的機率將大大提高。

行情來到高檔，基金績效排名使經理人壓力大增，當一群很優秀的人相互競爭時往往出現一種現象：不計價追進短線最強的股票，大家都有的強勢股手上絕不能少，問題沒有哪支股票真上得了天、絕對高檔，投信法人大量買進並非賺錢保證，集體歇斯底里的買盤最有可能買在最高點，然後就開始跌了。鎖定這種股票反向當沖，買盤不繼、籌碼鬆動、股價跌破關鍵支撐，盤中透過首批停損賣壓出籠，促使股價下跌借力使力獲利了結。

持續觀察誰在追高

每天觀察投信進出目的是看出誰在追高。錢對散戶來說是血汗，對法人來說是數字，行情好時格外敢追，但是當行情結束了呢？追高一定賠最多，所以，投信追高的股票也非常容易跌。反向當沖，賺的是開盤賣出到收盤前的價差，某支股票上漲的期間K線收黑或留上影線的天數高，每天先放空當沖也有利可圖。

例如：中化生（1762），9月8日漲停板投信買超3136張，9月8日～25日共13個交易日，其中有8個交易日，K線不是留上影線就是收黑（見圖1），每天當沖小賺小賠；9月25日跌停板創造大局，一口氣逆轉勝負（見圖2），投信庫存高峰也是股價高峰（見圖3），當庫存變成賣壓，盤跌走勢天天當沖。

尋找價差最大股票

當沖目的就是價差，尋找每天價差最大的股票。前一天拉出長紅、漲停板、爆量的股票最適合反向當沖。這一類的股票必定伴隨利多消息讓股價開高，開高後吸引更多追價買盤，隔日沖的賣盤與短線追價買盤激盪出巨量，大盤量縮情況下，爆量股因買力耗竭無法持續滾量上漲反容易殺中長黑再重挫，反向當沖勝率高報酬率大。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/9/30 No.12117】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶台股邁入新的里程碑，即日起只要訂閱非凡商業周刊，就能擁有健康財富大禮包，數量有限，先訂先贏，帶你輕鬆投資不傷神，獲利加乘無上限。詳洽：02-2766-0800】

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