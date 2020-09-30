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陸股低基期很久了 十四五想卡油 陸相關ETF

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／呂漢威】

在全球資金淹腳目的同時，此時如果想投資，不妨尋找還屬於低基期的股市，而陸股從2015年以來漲幅僅有0.4%，的確是很不錯的選擇，國內投資人不妨從相關ETF切入，下單方便又省心。

大陸高層領導人將在10月召開會議，制定下一個5年經濟策略，包括擴大境內消費及在製造關鍵技術產品。報導指出在科研、教育和融資方面，將有一系列支持行業的措施，這已加入到大陸國民經濟和社會發展第14個5年規畫中。「十四五」規畫，計畫在2021年至2025年，大力支持發展第3代半導體產業，優先程度據傳習近平已承諾，至2025年，向包括無線網路、AI等的技術領域，投入約1.4兆美元，以應對川普政府的限制。

美國大選將至，使得投資在美股的資金開始獲利了結，甚至轉往海外市場去投資，而觀察有被MSCI納入的全球股票市場，目前仍屬於低基期國家，又以中國股市最為顯著。

透過觀察，道瓊指數、日經225指數與上海綜合指數，自2015年以來的漲幅，道瓊指數上漲了55%、日經指數也上漲了30%、上海綜合指數則上漲了0.4%，由此可見中國股市的漲幅相對比較落後。

資金回流股票市場

事實上，中國的上證指數自2015年TRF（目標可贖回遠期契約）風暴迄今，漲幅只有0.4%，可說是完全沒有漲到，當中還有一個主因就是因中美貿易摩擦的影響，使得中國股市的走勢相對比較壓抑。

從資金不畏懼弱勢美元仍然持續回流到股票市場的情況也證明了，只要在經濟未正式衰退之前，把資金放在報酬率更高的商品上是比較有效率的做法，大量的資金流向各式各樣的商品，使得股票上漲、國際黃金價格上揚；美國政府公債殖利率下降，使得公債的價格走高；國際原油觸底後反彈，連原物料的價格，近期也出現明顯上漲的走勢。

可以說，只要是有交易市場的商品幾乎都在漲，為什麼會出現這樣的情況，主要就是因為世界各國的政府擔心疫情會影響到經濟，所以紛紛採行「降利率、印鈔票、撒錢救市」的策略，錢已多到滿出來了，放在銀行裡又沒有什麼利息，想避險的去買黃金、想賺利息的去買債券、看好未來物價會上漲的買原物料、看好公司獲利成長的買股票，反正哪裡有機會哪裡去，那麼自2015年以來都沒有漲到的中國股市未來有沒有機會呢？

我們先透過近期中國股市的熱力圖來看，統計9月25日的前10日漲幅，找出中國股市當中市值前30大當中呈現上漲的族群有，醫藥製造、資本市場、保險、專用設備、信息軟件、非金礦物、化學製品、電氣機械與汽車製造等。

醫藥製造表現突出

若是以掛牌在上海證交所的個股來看，屬於醫藥製造族群且近期表現不錯的有，奧銳特（605116）、廣譽遠（600771）等；屬於資本市場族群且近期表現不錯的有，東方證券（600958）、浙商證券（601878）、東興證券（601198）等；屬於專用設備族群且近期表現不錯的有金海環境（603311）、合力科技（603917）等；屬於軟件信息族群且近期表現不錯的有，ST中安（600654）、寶信軟件（600845）等。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/9/30 No.12117】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶台股邁入新的里程碑，即日起只要訂閱非凡商業周刊，就能擁有健康財富大禮包，數量有限，先訂先贏，帶你輕鬆投資不傷神，獲利加乘無上限。詳洽：02-2766-0800】

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