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美科技龍頭該賣？買？ 技術修正免驚 各擁利多支撐

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

儘管9月還沒結束，但美科技龍頭股殺聲隆隆，以之前跌最慘的蘋果和特斯拉來說，明顯陷入技術性熊市，專家認為賣壓似乎已近尾聲，在各自利多支撐下，實在不用太過惶恐。

美股9月來大跌，迄9月25日止，道瓊指數和標準普爾500指數的週線連續4週收黑，最受關注的那斯達克指數9月25日止一週累計上漲1.1%，而中止之前週線已連續3週收黑的走勢。

美股走黑主要是市場擔心美國無法推出新一輪振興措施來挽救經濟、11月總統大選選情不明朗、和歐美新增武漢肺炎確診人數持續增加等利空因素，至於美國科技龍頭股跌幅最重，更跟其漲幅已太高而拉回陷入技術性修正走勢有關。

雖然科技龍頭9月來跌勢又快又猛，短線已呈現賣出訊號，但有專家認為按照過去科技股走勢的特性，只要拉回都是承接的好機會。

多頭信心受到打擊

美股從3月底展開強勁回升漲勢以來，科技股表現更強悍，而上漲的力量又聚焦在科技龍頭股，因此當美國5大科技龍頭股在9月份可能出現其歷來最大月跌幅之下，對持多頭的投資人信心打擊是相當大。

臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和谷歌（Google）母公司Alphabet等被市場歸納為「FAAMG」概念股，雖然3月谷底回升以來漲勢最凶猛，但9月來也跌最慘，據Dow Jones Market Data資料，即使9月仍未結束，但FAAMG股價可能創歷來最大月跌幅。

9月以來，蘋果從月初高點逾137美元，最低跌破107美元水準，高低點落差逾20%，技術上算陷入熊市走勢；同一時期，谷歌高點至低點累計跌幅逾18%、臉書累跌近18%、亞馬遜累跌逾16%、微軟跌逾13%。

這5大科技龍頭9月以來，總市值最高共蒸發掉將近8200億美元，為歷來蒸發程度最嚴重，其中，做為美國市場最大企業蘋果的市值即失血約3220億美元。

原來被列入「尖牙股」（FANG）的網飛（Netflix）股價9月以來，高低點相較累計跌幅達15.5%，若這累計跌幅維持至9月底，其市值蒸發掉約240億美元，雖然這不是網飛歷來市值蒸發最嚴重的月份，但也將是2018年10月來市值萎縮最多的月份。

科技龍頭仍有看頭

事實上，也有專家認為，即使FAAMG9月以來市值縮水如此嚴重，但考慮到其從3月24日低點回升以來的累計上漲幅度來看，其實算是大漲小回。因為期間FAAMG總市值就因為股價大漲而合計暴增2.6兆美元，光蘋果即暴增9340億美元。

Ally Invest首席投資策略師貝爾（Lindsey Bell）說，美股9月份走勢對做多的人來說相當難過，她認為目前大家擔心美國不會再推新的振興經濟措施、害怕股市已漲太高，和害怕新冠肺炎疫情捲土重來等利空會令股市走勢波動，目前應採取觀望態度而不是積極進場。

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