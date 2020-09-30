中秋雙十行情 變盤？轉運？台股大預測

【文／林明謙】

今年中秋會不會變盤？光輝10月會是轉運戰嗎？市場各路專家、玄學大師進行大預測，找出台股關鍵買賣點，讓你決勝中秋雙十行情！

來到9月之後，市場一直在擔心中秋節會不會變盤？在國內外政經變數這麼多的情況下，再加上台股又有增資股出籠，除了居高思危之外，我們也不要瞎擔心，不如來看看國內外還有什麼變數？對台股有何影響？行情要如何研判後勢？現階段投資人又該怎麼操作？

股市其實已經在變盤

當我們在談論中秋到底會不會變盤時，其實已經在變盤了！包含美股與台股在內，都在進行這次6個月多頭上漲以來的第1次修正，在中秋的連假前夕，台股出現了1根300多點的長黑，拉開變盤序幕，說實在的，國內外市場從3月觸底後回升以來，在這6個月的時間中，一直處於強勁上漲狀態，大部分時間都是沿著「月線」上漲，也就是說都沒什麼大幅回檔，而且整個台股就像是中小型股的強漲一樣，一碰到月線就反彈，直到近期才開始有了短期盤頭的變化，也意味著市場開始在高檔獲利了結，該來的還是會來，市場不會一直漲下去而不回頭。

在這裡，先給投資人對於台股一年四季投資的基本概念：第1季是旺季，基本上台股在這個時間點都相當會漲，如果這一季賺不到錢的話，其他3季將更難賺到；第2季是機會季，如果多頭是在主升段的話，第2季有機會繼續上漲，這比較不一定；第3季是修正季，多半會在這時修正，因為正在進行除權息行情與增資股出籠，是一個好布局點；第4季是整理回升季，多頭多半會準備在這個季節蓄勢待發，12月的指數上漲機率達90%～100%，若行情好的話，更是會在10月就先發動。以上是台股在一年四季的操作概況，投資人可以參考，美股大致上也差不多，但是會領先一點。

所以，如果年底還要再漲的話，那麼在9月～10月休息是勢在必行的，目前大盤的月線在12760點附近，季線在12670點附近，兩者相差不到100點，因此隨時會進入糾結的狀態，而中期真正有支撐的地方，應該是在下方的「年線」，目前年線約在11600點附近，且正在緩步的上揚。

要有測試年線的準備

以目前指數在12000多點的位置來看，其實離年線已經只剩幾百點左右，因此指數來此測試的機會是有的，機率在50%以上，所以投資人要先做好高空遇亂流的心理準備。不過，但就算跌破年線，也可以平常心來看，因為台股從今年最低點8523點漲至最高點13031點，已經漲了4500點，回個1000點、2000點也算是相當正常，如此才會讓出空間來，讓台股年底繼續上漲。