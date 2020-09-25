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ETF長抱獲利驚人 用融資操作行不行？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

在台灣市場中，ETF有許多的選擇，這對於沒有時間、也不太會選股的投資人來說，是一個滿方便的商品，而且投資報酬率不會太差哦！筆者也相當建議投資人來長期抱住優質的ETF。

為了要有一個統一的標準來比較，我們就專門來看看台股相關的ETF，而且只看1倍的ETF產品，2倍或反向的產品就不在本文討論的範圍之內，有些ETF長抱起來的報酬率，其實是很不錯的。

筆者先來做一下統計，以較早第1批、第2批所發行的台股相關ETF來看，它們的發行時間有8年～17年之多，時間要長一些比較有些參考性，而統計至8月底的收盤價為止，在不含配息的報酬率狀態下，有些標的平均每年投資報酬率其實是頗令人滿意的。

ETF投報率頗為驚人

首先，來看看平均每年投資報酬率第1名的是富邦台50（006208），成立8年多以來，平均每年的投資報酬率高達8.7%，這實在是太驚人，超過元老級、成立時間已達17年多的ETF─元大台灣50（0050）的6.1%。

這2檔同樣是追蹤台股最佳50檔的ETF，報酬率怎麼會有如此差別呢？主要是因為它們的成立時間不同，元大台灣50是在2003年成立的ETF，而富邦台50則是在2012年才推出的；元大台灣50曾經走過2008年的金融海嘯，富邦台50則是在金融海嘯之後成立的，因此投資報酬率比較好一些。雖然兩者的組成標的相當，但因為成立時間不同，投資報酬率也會有差別；不過，長期來看報酬率都相當的優秀。

如果再含台股每年配息約3%～4%來看，我們算3%就好，這每年的投資報酬率已經逼近10%、甚至是超過10%後，可以說是相當的高，但是前提是要能夠抱得住才行。

再來看第2名的是富邦科技（0052），成立時間近14年來的平均每年報酬率約為6.7%，第3名是成立時間近9年的永豐臺灣加權（006204），平均每年投資報酬率約6.7%，第4名是成立時間約12.5年的富邦摩台（0057），平均每年投資報酬率約6.3%，基本上這些都是追蹤台股的主要個股與權值股，因此報酬率不會差太多。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/9/25 No.12116】想了解更多【歡慶台股邁入新的里程碑，即日起只要訂閱非凡商業周刊，就能擁有健康財富大禮包，數量有限，先訂先贏，帶你輕鬆投資不傷神，獲利加乘無上限。】

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