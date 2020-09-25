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遠距醫療商機起飛 14檔績優股進入收割期

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／蔡明翰】

在資訊通訊技術進步與物聯網的逐漸普及下，遠距醫療與照護成為許多國家的發展趨勢，而遠距醫療應用的場域愈來愈廣，不僅可克服地理障礙，亦成為提升照護效率的重要工具，只要是結合資通訊技術與醫學專業的服務，大到醫療設備，小至數位手環，都可統稱為數位醫療產品，皆屬於遠距醫療的解決方案，而非過去大家所認知僅限於醫療不便的特殊環境。

其優點在於打破時間與空間的概念，醫護機構與人員可透過數位醫療進行診斷、治療與溝通，甚至執行手術；藥師可應用專業知識並透過通訊電信設備向病患及家屬提供藥物使用相關資訊，讓病患獲得更高的用藥安全保障；病患家屬亦可透過遠距設備與醫護機構保持聯繫，以即時回應與相互支援。整體上對於醫療資源的效率將出現大大的提升。

新冠肺炎加速其成長

全球高齡化社會的時代逐步來臨，依照Euromonitor的預估，全球2040年會有13億人年齡超過65歲，相當於2040年全球人口的14%，除了高齡人口數快速增加之外，高齡消費力也不斷的提升，雖預期2040年歐洲與北美仍將是全球高齡人口收入最高的地區，但亞太地區高齡人口在未來20年中的平均收入毛額增幅最大，達到97%，意味著亞洲高齡化商機潛力不容忽視，並且在新冠肺炎疫情加持之下，遠距醫療的需求更是高速成長，《日經新聞》（Nikkei）報導，自疫情開始，日本有關線上護理的查詢量增加15倍。

Bain & Company報告指出，新加坡遠距醫療平台MyDoc每日活躍用戶數第1季即出現倍數成長，南韓雖仍禁止遠距醫療，但在疫情爆發高峰期臨時批准針對普通患者的線上諮詢，顯示因疫情所引發的社會隔離措施正快速提高遠距醫療的普及率，但根據調查顯示，後續即使疫情得到控制，遠距醫療成長趨勢仍將延續。

因遠距醫療產業快速蓬勃發展，吸引全球創投資金持續湧入，加速更多數位醫療創新產品推出市場，帶動近年市場規模快速增長，預計2023年市場規模將達2345億美元，平均年成長將超過1成，強勁成長動能有望延續。

上市櫃公司在多年前就已嗅出遠距醫療高度成長的商機，由各個不同的產業菁英跨入遠距醫療的領域，目前多已進入收割期，對於相關公司的營收與獲利皆有正向的助益，其中，安控產業便因醫療照護商機而翻身。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/9/25 No.12116】想了解更多【歡慶台股邁入新的里程碑，即日起只要訂閱非凡商業周刊，就能擁有健康財富大禮包，數量有限，先訂先贏，帶你輕鬆投資不傷神，獲利加乘無上限。】

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