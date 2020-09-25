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新品機戰搶旺季 通吃概念股蠢蠢欲動

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／胡毓棠】

第4季消費旺季來臨，各家品牌廠紛紛推出新品，尤其今年受到新冠肺炎影響，宅經濟娛樂以及健康量測商機爆發，相關的遊戲新品、穿戴裝置等估計將會有不錯的銷售成績。

亞馬遜進攻穿戴市場

具備健康量測的穿戴裝置愈來愈受到消費者喜愛，科技巨頭亞馬遜也跨入這塊市場，挑戰Apple Watch、Fibit、三星等大廠。這款名為「Halo」的健身手環是沒有顯示螢幕的，最特別的兩個功能是可以用手機鏡頭做3D掃瞄計算體脂肪，另一個就是音頻分析，利用手環上的小型麥克風結合AI技術來分析使用者的語氣、音調和速度，藉此判斷用戶一整天的情緒狀態。

Halo強調能改善使用者的生活方式，除了睡眠、體脂分析、運動外，還有提供一套挑戰計畫，讓用戶透過冥想、良好的睡眠習慣，或其他訓練讓日常生活更健康、有規律。Halo率先在8月27日美國地區展開預購，隨後將陸續開放到其他國家，定價99.99美元。

Sony與微軟都將在11月推出新世代家庭遊戲主機，Sony有兩款主機為PS5、PS5數位板，微軟也是有兩款主機為Xbox Series X、Xbox Series S，都是採用超微的Zen2架構晶片及採用7奈米製程，PS5與Xbox功效運算可說是不分軒輊，詳細規格比較詳見附表。

這次兩大品牌廠都分別推出沒有藍光光碟機的數位板機種，可以用比較低價的方式來刺激銷量，而且都支援HDMI2.1傳輸、4K/120Hz，這種高規格的顯示也將推升電視的升級換機潮。

過去這幾年PS4累積銷售高達1.8億台、Xbox有5000萬台，這些既有玩家的換機潮可以樂觀期待，像是Sony今年首批備貨就高達1500萬台，9月下旬的全球網路預購瞬間秒殺售罄。

任天堂旗下最知名的IP「瑪利歐」將迎來35周年慶，任天堂也順勢推出新品銷售，除了復古造型懷舊風的GAME&WATCH掌機將在11月13日開賣，最令筆者驚喜的是「瑪利歐賽車LIVE家庭賽車場」這款遊戲，其最大的特色就是實體的遙控車配合Switch操控的遊戲方式跟過往有很大的不同，配有AR鏡頭的遙控車，讓玩家可以隨意地在任何地方規畫獨有的遊戲跑道，跟周邊實體畫面整合，且可同時支援4人連線，預計10月16日將正式開賣，預估這項新的周邊配備將進一步推升Switch主機銷量。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/9/25 No.12116】想了解更多，【歡慶台股邁入新的里程碑，即日起只要訂閱非凡商業周刊，就能擁有健康財富大禮包，數量有限，先訂先贏，帶你輕鬆投資不傷神，獲利加乘無上限】

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