丐幫當沖7法 嚴守紀律 才能小錢滾成大錢

【文／杜富國】

小錢賺小錢，然後小錢再滾成大錢的當日沖銷是源自金庸「射鵰英雄傳」中的丐幫幫主洪七公的打狗棒心法而來。北丐洪七公是郭靖、黃蓉的師父，洪七公愛吃，黃蓉投其所好，老是做些精緻巧思的好菜與好酒來換武功。洪七公是一張長方臉，頷下微鬚，粗手大腳，身上衣服東一塊西一塊的打滿了補釘，卻洗得乾乾淨淨。手裡拿著一根打狗棒，背上負著個朱紅漆的大葫蘆，身法迅雷不可目，神龍見首不見尾是他一生的寫照。

要比別人更加用功

洪七公的丐幫賺小錢與打狗棍法是當沖客的操作模式，當沖不是投機、不是運氣，更不是隨便做做，當沖客是非常專業的一種操作方式，股市操作第一要務就是勤做功課，尤其賺短線3、5天的一小波，或是做隔日沖、當日沖的當沖客，更要花別人幾倍力量來做功課。以下是筆者36年做短線或當沖的分享，請指教。

第1招：

每天盯盤者，才可做當沖客

開盤前要充分掌握昨日國際股市漲跌，再換算為今日台股會如何開盤，最高點在哪？最低點在哪？

就如近日，在9月21日道瓊、NASDAQ、S&P 500等美股與德、法股不但重挫，也貫穿肩頭反轉後的小右肩支撐，台股9月22日也下跌149.6點。

所以當沖客一定要在8點30分就定位，靜下心來盯盤，有做期貨、選擇權者因為已掌握台股當天會被國際股市帶衰而開低盤，此時不用等權值股開盤，直接要把握出手第1個黃金時間的8點45分～9點，與第2個盯盤重點是緊盯多空交戰的9點5分～10點，因為這是極短線多頭或空頭拿鈔票砸進市場拚輸贏的反撲時段。

從第1盤判斷多空

第1盤開低，可知是空方主控，若10點附近沒有上漲成功，那麼今天就是「空頭主力盤」，以下跌、出貨為主，除逆勢上漲股之外，不必做多，操作方向則是往下做；買賣方向是先賣後沖，切記！切記別在盤中反彈時笨到以為會漲而買在反彈小高點。再講一次，丐幫當沖7招之1就是若當天不利走多，空方主導，就是不買低點，就是先賣後補，然後等待獲利出場。