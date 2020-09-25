勇戰Q4變局 抓對方向 壓對寶仍有贏面

【文／阮文非】

轉眼間又到吃月餅的大節慶，這表示也要迎接第4季的年底行情。今年1月爆發新冠肺炎疫情，對全球造成的衝擊持續到現在仍未結束，現在市場除了擔心全球會否在年底前爆發第2波疫情之外，更關心各國會是否因此有第2次封閉防疫措施，而再次重創全球經濟。外界認為，全球尤其美國需要更多振興措施才能支撐經濟成長。

美中關係漸趨緊張

新冠肺炎疫情造成美國人命和經濟重大損失，川普藉著把矛頭鎖定中共，其人氣開始從後趕上對手拜登，在中國牌打得響亮之下，可預期愈接近11月初美國總統大選，川普將進一步制裁中國企業和挑釁中國，兩岸之間的緊張關係甚至不可能隨美國大選落幕而結束。但就在川普一再重拳打中國的企業和經濟，但中國近期數據表現強勁，尤其十一黃金週加上中秋連假，至少在踏入第4季之初，中國經濟可望一再交出漂亮成績單。

儘管進入秋冬流感季節後，讓人擔心氣候因素有可能激發新冠肺炎疫情捲土重來，但在歐美各大藥廠拚全力研發疫苗之下，即使到目前為止仍未有完成各階段臨床實驗並得到主管機關批准上市使用的疫苗，但包括輝瑞等多家藥商的研發已到第3階段臨床實驗，就算沒有外界最樂觀預期那樣，在11月初美國總統大選投票日前上市，甚至可能最快也要明年初才有疫苗，可是歐美已砸重金讓還在最後階段臨床實驗的疫苗先行量產，只要一經主管機關批准上市就立即可以使用。

有沒有疫苗非關鍵

因此年底前有沒有疫苗並非市場擔心的事，因為疫苗即將上市的預期心理，就像疫苗預防接種那樣，已經在某程度上讓投資人對疫情可能爆發而衝擊經濟產生抗體，跟2、3月疫情大爆發時使大家手足無措的情況完全不同，甚至有專家認為市場可能已開始「習慣」與疫情共舞。

這也多少解釋了何以美國累計確診與死亡人數不斷攀升，並且一直是全球疫情最嚴重國家，但美股仍不斷往上走的原因之一。

摩根看好Q4經濟

儘管目前外界對未來全球經濟到底會以V形、L形、U形、或W形等何種型態復甦，甚至是不復甦都有不同看法，但摩根士丹利卻認為全球會V形復甦，甚至到第4季時經濟就能回到疫情爆發前水準。雖然其認為已開發國家要在明年第3季才會返回疫前水準，但美國能提前一季至明年第2季回到疫前水準。也就是說，美國經濟因疫情而陷入衰退後，只要6個季度就能復元，比金融海嘯時花了10個季度才能復元來得強！