瘋新股抽籤有攻略 精挑細選 有抽有機會

【文／許博傑】

全民瘋抽籤！近期台股掀起新上市櫃公司新股抽籤熱，亞洲藏壽司（2754）將在9月17日從興櫃轉上櫃，在市場看好未來前景下，股價從9月7日的101元在短短3天內拉抬到最高價325.5元，若以9月10日收盤價245元以及承銷價的55元來計算，等於抽中潛在獲利逼近20萬，不過也因大幅的價差出現，讓藏壽司申購3天就達到53萬7890筆，以釋出的1579張股票計算，中籤率僅有0.29%，也間接凍結資金高達295億元，簡直是台股近期的小樂透！

汎德永業再掀話題

雖然藏壽司已經結束申購，讓許多沒抽中的投資人感到扼腕，但專賣BMW、MINI以及Porsche豪車的汎德永業（2247）卻又為投資人開了一扇窗，進口車商汎德永業預計10月中旬掛牌上市，目前暫訂承銷價180元，在亞洲藏壽司掛牌前大幅拉抬的效應帶動下，汎德永業9月14日股價收盤也來到418.5元，距離180元的承銷價大幅的高出了238.5元。

也就是說，若抽中至少可以獲利超過20萬元，由於公司多年來深耕經營台灣，加上Porsche休旅車在台大賣，讓原廠特地來台成立子公司，顯見汎德永業過去經營成果備受肯定，公司也連續6年獲利逾1個股本，在基本面穩定成長的趨勢下，相信屆時會吸引更多的資金蜂擁參加。

在近期市場資金瘋抽籤的趨勢下，投資人該如何參加新股抽籤？要有什麼樣的條件？以及抽中了該怎麼投資或是獲利了結，都將是本篇專題的重點。股票抽籤的正式名稱為「股票申購」，也就是一家企業決定要以發行股票來籌資時，會以比市價低的價格賣給投資人，吸引市場資金參加，而這個抽籤的價格叫「承銷價」，也就是一般看到新股上市掛牌的價格，而除了初次上市櫃公司的承銷抽籤外，已上市櫃公司辦理現金增資也會有抽籤的情形，不過因為現增價與當前股價的差距不會如同新股那麼高，所以市場參加的熱度就相對較不高。

一人只有一次機會

先從抽籤的方法來看，投資人首先要先開立台股帳戶才能參加，切記！參加新股抽籤一個身分證字號只能申購1次，若重複申購將會被電腦剔除參加資格；至於報名抽籤的方法有二，一為打電話給所屬營業員，請他代為申請股票抽籤；二是用券商下單的APP做申購，由於目前各券商在手機APP申購功能上大多相當完整，甚至都會提前預告新股抽籤申購，建議可多利用此一便利的方式。申購股票所需要資金算法則是承銷價×1000 ＋20元（申購手續費）＋50元（郵資）。

舉例：汎德永業暫訂承銷價180元，所以投資人戶頭要有180×1000＋20＋50＝180070元，只要帳戶餘額高於等於這個金額，即可參加抽籤申購，而目前台股的新股抽籤方式為先繳費後抽籤，投資人必須在抽籤日前一營業日將申購金額存入帳戶，假若沒中籤則帳戶扣除申購手續費20元退還，證券經紀商會在公開抽籤日的次一營業日將抽籤款項扣除20元無息退回未中籤人，而如果投資人幸運的抽中新股，那麼券商就會收取20元手續費以及50元郵資，至於先前預扣金額就轉為股票，在撥券日發放到投資人戶頭。