極端震盪當沖戰技 3大選股方式提高勝率

【文／黃漢成】

「藝高人膽大」是當沖投資者的最佳寫照，想要當沖賺錢，原則很重要，沒有原則就像開車在單線道路上，對向的車子隨時都會衝向你，危險性極高，因此列出6大原則以供參考。

（1）標的選擇：占成功因素7成。（2）進場時機：時機對了，財神爺就站在你身邊。（3）停損點的設定：讓楣運遠離你的最好作為。（4）心態的調整：不貪心、不要不服輸。（5）放鬆心情：只論對錯，不論輸贏。（6）時時修正自己，尋求最佳操作模式：往最佳境界邁進。

這6大原則可奉為圭臬，就像金庸小說的武俠人物，練功也要5、10年才能練成絕世武功，因此絕不可能一蹴可幾，須長期演練，時時推敲，修正再修正，才能成為自己在股市的絕世武功。

想當然爾，以標的的選擇最為重要，占7成的成功比例，其他其實是個人心理層面的控制及紀律的嚴守，因此，本文的重點將擺在標的選擇上，提供3大當沖的選股方向及操作技巧，純粹以多方操作考量為出發點為大家解析，期望能對投資者有所幫助。

從族群性中找標的

近期盤面上具族群性漲升的有太陽能、風電、塑化、航運及鋼鐵等。

所謂的從族群性中找標的、做當沖，就是開盤後觀注盤面的族群漲勢變化，若有一個族群是一致性的向上拉升，以致這個族群成為今日盤面最強勢的族群，就可鎖定此族群來當作今日當沖的對象。

首先找帶頭大哥，談生意找老板，做股票找領頭羊，但筆者會搭配K線型態做為參考，且喜歡找橫向多時，最好有1～2個月的整理時間，找出今日帶量往上拉升的族群性領頭羊後，不遲疑的快速進場（因為有時股價拉升速度很快，一波直攻漲停）。

當然，如果已經來到接近漲停的價格時，就改找「同族群、同性質及相互影響」的個股（除非您可以做隔日沖），進行不遲疑的快速進場操作。此時基本面不需考慮太多，只要不是很爛的公司都可以進行操作，往往可以在短時間內做完交易，獲取利潤。

以近期的塑化族群為例，其本來就有漲價形成利差擴大的利多訊息在盤面發酵，加上台達化（1309）在9月4日盤後被證交所要求公布7月單月獲利狀況，結果是單月EPS0.64元，年增74.33%。如此亮眼的獲利數字，形成股價在9月7日一開盤直接攻漲停，使整體族群開盤即呈現強勢漲升，也成當日最搶眼的族群。

在此情況下，要買台達化已買不到，當然只能去尋找「同族群、同性質及相互影響的個股」。國喬（1312）同樣是生產ABS的公司，第2季獲利也大幅成長36倍，是可以參考的標的，不過9月7日開盤也已漲7.7%，空間其實不多。