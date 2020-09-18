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美股9月洗三溫暖 疫苗將左右未來行情方向

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

全球股市尤其美股之前大漲後，現在就在漲最凶的科技股帶頭下出現急速下跌。先前在疫情肆虐和經濟疲弱下，股市仍然大漲，若不是未來的利多已率先反映出來，就是有主力在操作，但不管是哪一個因素，股市已經從3月低點強勁反彈到現在已大半年，這樣無視基本面的大多頭行情似乎不可能繼續走下去。

那斯達克鯨魚作怪？

尤其目前市場出現貨櫃運費飆漲，油價卻轉弱的矛盾現象，接下來最左右行情的很可能不再是任何經濟預期，而在於是否有新冠肺炎疫苗！

美股才剛踏入9月，行情就立即出現三溫暖，9月2日才創歷史新高，9月3日就上演「黑色星期四」，尤其以科技股為主的那斯達克指數重挫。到了9月8日收盤，才經過4個交易日，就從歷史新高累計回檔逾10%而落入技術修正區域，並且跌破50天移動平均線，短中期走勢轉弱。

在沒有任何包括疫情等重大利空打擊下，除漲多觸發獲利回吐賣壓這種僅憑感覺的解析外，竟然很可能跟孫正義的軟體銀行（SoftBank）有關，金融時報甚至給軟銀封了「那斯達克鯨魚」（NASDAQ Whale）這個外號。原來歐美重要的財經媒體紛紛報導軟銀在8月份，累計買進包括特斯拉、蘋果等美國科技龍頭股合計約40億美元的買入選擇權（Call Options）。

在如此大金額買進之下，引起不少大戶部署買權多頭價差（Bull Call Spread）跟進，刺激相關龍頭股的買入選擇權成交量因此倍增，在槓桿效應下，特斯拉、蘋果等有分割股票題材，吸引散戶大舉跟進的利多加持下，更助長其股價在8月紛紛大漲。

對於不少金融巨鱷來說，要有對作才能創造獲利空間，尤其像買入選擇權這種衍生性商品的槓桿效應大，但殺傷力也大，既然現在有人積極買進已漲高的標的，雖目前沒有具體證據可證明有巨鱷跟軟銀對作，但從那斯達克指數在創新高後的急速下挫來看，似乎不排除有這個可能性，否則很難單從漲高獲利回吐來合理解釋，何以創新高的股市在短短4個交易日內，且是沒有重大利空之下落入技術性修正走勢。

美股在9月18日就是股票指數期貨與期權、個股期貨與期權的結算日，即所謂「四巫日」（Quadruple Witching Day），儘管筆者截稿時仍未看到股市在四巫日的表現，但是在多空交戰之下，短線走勢可能相當波動。

特斯拉買貴沒買錯？

特斯拉股價是今年全球股市最亮眼標的，其8月31日盤中曾升破500美元大關，若以去年底收盤計算，今年來漲幅逾500%，即使按9月14日收盤計算，今年來漲幅也逾400%。相較之下，蘋果股價就算按9月1日收約134美元創新高（分割後的股價），今年來漲幅也僅逾80%。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/9/18 No.1215】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶台股邁入新的里程碑，即日起只要訂閱非凡商業周刊，就能擁有健康財富大禮包，數量有限，先訂先贏，帶你輕鬆存股不傷神，獲利加乘無上限。】

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