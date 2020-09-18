快訊

你也是「脫北者」？2020幸福城市調查：台北得第一 民眾無感

劇場看慰問演出 護理師夫婦遭「奪命旋轉椅」擠壓雙亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Chromebook供應鏈勢正好 廣達 宏碁 聯發科 華碩手牽手

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

日前由Google串聯廣達（2382）、宏碁（2353）、聯發科（2454），宣布共組 Chromebook供應鏈，推動台灣教育數位轉型計畫，計畫聯合捐贈500台針對教育研發的Acer Chromebook Spin 311，給與台灣各地國中、小學，期望讓台灣教育創新更進一步。這次捐贈的Chromebook由宏碁推出、廣達代工、聯發科提供中央處理器與電源IC，這種產業界跨國大合作，近年來罕見。

NB出貨量創新高

Chromebook最早在2011年上市，由三星、宏碁生產，搭載Google Chrome OS系統的個人電腦，有單機筆記型電腦特徵也有雲端運算概念，目前成為美國教育機構指定使用的筆電熱門款。據Trend Force預估，2020年第2季Chromebook出貨規模創下單季新高，上看1160萬台，占全球筆電出貨量來到25%。原因在於疫情爆發以來，遠距工作、教學加快數位轉型的腳步，成為生活新形態，在預算考量下，Chromebook成為北美與歐洲學生族的首選，由於搭載微軟作業系統的筆電價格顯然高於搭載Google免費作業系統「Chrome OS」，因此Chromebook獲得政府教育標案採用。

日本政府「GIGA School」構想， 原本希望在2024年前，要讓全日本的每一名中小學生都擁有一台自己的電腦，但在疫情影響下，日本政府在緊急經濟對策案中編列近2300億日圓預算，打算提前在2020年度中達標。

而GIGA School計畫在每台電腦的採購上補助4.5萬日圓，在實際執行上恐難以買到符合要求的硬體，因此採用Chromebook會是最便宜的解決方案，造成目前在日本教育市場市占率達9成的微軟有意調降作業系統的授權費用由1萬日圓降至1千日圓以下（Chrome OS在學校等教育現場使用時，為方便校方統一管理則必須支付每台4200日圓的授權費用）。

過去Chromebook多半採用英特爾處理器，4年前聯發科與宏碁進行首次Chromebook的合作時，所使用的是28奈米製成的MT8173，而本次合作採用12奈米製程的MT 8183 ，強調可執行多個應用程式、網頁、文件等工作，筆電續航力可達15小時；聯發科資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑表示預計 2021年將推出由台積電6奈米製程所生產的8195處理器，用以滿足市場上的需求。

趁勢切入NB市場

受惠於台積電先進製程的進步，ARM架構的處理器效能已不遜於英特爾X86，這是聯發科切入筆電市場的大好機會。聯發科除提供Chromebook處理器外，也提供電源管理IC、WiFi 6模組、5G slim modem等周邊產品，多數客戶採用聯發科提供解決方案，看好Chromebook將是重要的成長動力，今、明兩年在Chromebook出貨將以數倍計成長。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/9/18 No.1215】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶台股邁入新的里程碑，即日起只要訂閱非凡商業周刊，就能擁有健康財富大禮包，數量有限，先訂先贏，帶你輕鬆存股不傷神，獲利加乘無上限。】

相關新聞

豪股大調查 新貴族 土地公 田僑仔誰最牛？

在台股中有一些個股擁有龐大的不動產價值，卻常常被我們忽略，還有投資大戶─壽險公司最愛買的股票，你知道是哪些嗎？另外，新一波科技新品秀來了！能搭上新品概念股列車的新貴股又有哪些？本單元專家將進行一次全面性的「豪股大調查」，幫你找出潛力型、穩健型、長抱型的好股票。

Chromebook供應鏈勢正好 廣達 宏碁 聯發科 華碩手牽手

此次新冠肺炎疫情改變了整個生活型態，過去失寵的筆電、或者不起眼的Chromebook，這次又重新受到消費者的青睞，廣達、宏碁、聯發科、華碩所結盟的供應鏈，將可主導未來產業走向。

美股9月洗三溫暖 疫苗將左右未來行情方向

美股才剛踏入9月，就由這波漲最凶的科技股帶頭下殺，與先前無視疫情肆虐和經濟疲弱大漲的情況大不相同，美股怎麼了？投資人該怎麼解讀？其未來趨勢又該怎麼看？

極端震盪當沖戰技 3大選股方式提高勝率

當沖賺錢人人愛，但想在當沖中賺錢，就必須比別人有更高的技藝，要膽大心細，更要有會賺錢的方法，本文專家提供6大當沖原則、3大選股方式，絕對是投資人當沖的最佳寶典。

瘋新股抽籤有攻略 精挑細選 有抽有機會

最近股市很熱的話題之一，莫過於亞洲藏壽司新股抽籤，中籤率僅0.29%，抽中一張潛在獲利逼近20萬元，但怎麼參與？真的抽中了何時可以賣？新股抽籤的SOP將在本文詳述一一分解。

高CP值三低股 台股震盪 物美價廉出頭天！

近日美股下跌，台股指數持續高檔震盪，現階段操作、選股愈來愈不容易， 隨著美、台市場資金開始轉進價值股、低價股，本單元專家不只針對美股動向做評析，也對台股中低股價淨值比、低本益比、低基期的股票，以及25元以下低價股做掃瞄，以期帶領投資人能夠安心穩穩賺。

K形復甦選股Part 2 LED 太陽能 PCB有強將

大盤雖沒有表態，但個股隨著第3季基本面展望、法人籌碼買賣而呈現多空不同向的走勢。本期「K形復甦選股」單元，將從LED、太陽能、PCB族群中為你找出偏多的強勢股。

美殺多壓力仍存在 專家警告9月恐怕波及全球

儘管美股急速回檔的跌勢沒有拖累全球股市，然不少市場專家已提醒今年9月行情應謹慎以對，在疫情持續肆虐而全球經濟仍疲弱復甦下，若美股再出現大回檔，恐怕最終會波及全球股市。

季底作帳大車拚 外資 投信 集團買什麼？

季底作帳時節又來了！但投資人對於作帳行情既期待又怕受傷害，常常在場外觀望而錯失良機，正確判斷作帳行情資訊並提前卡位是獲勝關鍵，本單元專家將告訴你研判方法、選股方向。

魚來了不抓可惜 有賺就該先跑當沖教戰守則

透過最近統計數字可以發現，當沖占比實在有夠高，但也不是代表天天都可當沖，現階段雖有這個味道，但不妨掌握幾個觀察要點，魚來了，懂得掌握當中幾個訣竅，才能輕鬆捕魚。

卡位鮑爾紅利 副標：提早透視利多 帶你搶先贏！

美國聯準會主席鮑爾語出驚人，在最新的世界貨幣政策下誰將受惠？對投資人而言，最新、最精準的投資策略又該如何調整與擬定？ 提早透視最新利多，才能掌握最佳買點。 新通膨概念股 Part 1：美債、黃金、比特幣當道 新通膨概念股 Part 2：資產營建政策助攻，夠威！ 新通膨概念股 Part 3：航運、風電、基建有利可圖

極端震盪當沖戰法 專家示範！圖解最佳買賣點

8月在外資賣壓擴大、華為利空及大盤高檔漲不動的狀況下，市場當沖熱度持續升溫，在震盪劇烈行情中，到底該怎麼當沖？本單元專家不只傳授心法，還要教你如何找出買賣點。

熱門新聞

ABS火熱國喬獲利爆發

NVIDIA併購ARM IC產業重新洗牌

蘋果秋季發表會 蘋概股選誰？

Apple推新品 誰是金蘋果？沒有iPhone的發表會該如何選股

蘋果新品上市 蘋概股將一鳴驚人？

Chromebook供應鏈勢正好 廣達 宏碁 聯發科 華碩手牽手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。