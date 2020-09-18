Chromebook供應鏈勢正好 廣達 宏碁 聯發科 華碩手牽手

【文／李冠嶔】

日前由Google串聯廣達（2382）、宏碁（2353）、聯發科（2454），宣布共組 Chromebook供應鏈，推動台灣教育數位轉型計畫，計畫聯合捐贈500台針對教育研發的Acer Chromebook Spin 311，給與台灣各地國中、小學，期望讓台灣教育創新更進一步。這次捐贈的Chromebook由宏碁推出、廣達代工、聯發科提供中央處理器與電源IC，這種產業界跨國大合作，近年來罕見。

NB出貨量創新高

Chromebook最早在2011年上市，由三星、宏碁生產，搭載Google Chrome OS系統的個人電腦，有單機筆記型電腦特徵也有雲端運算概念，目前成為美國教育機構指定使用的筆電熱門款。據Trend Force預估，2020年第2季Chromebook出貨規模創下單季新高，上看1160萬台，占全球筆電出貨量來到25%。原因在於疫情爆發以來，遠距工作、教學加快數位轉型的腳步，成為生活新形態，在預算考量下，Chromebook成為北美與歐洲學生族的首選，由於搭載微軟作業系統的筆電價格顯然高於搭載Google免費作業系統「Chrome OS」，因此Chromebook獲得政府教育標案採用。

日本政府「GIGA School」構想， 原本希望在2024年前，要讓全日本的每一名中小學生都擁有一台自己的電腦，但在疫情影響下，日本政府在緊急經濟對策案中編列近2300億日圓預算，打算提前在2020年度中達標。

而GIGA School計畫在每台電腦的採購上補助4.5萬日圓，在實際執行上恐難以買到符合要求的硬體，因此採用Chromebook會是最便宜的解決方案，造成目前在日本教育市場市占率達9成的微軟有意調降作業系統的授權費用由1萬日圓降至1千日圓以下（Chrome OS在學校等教育現場使用時，為方便校方統一管理則必須支付每台4200日圓的授權費用）。

過去Chromebook多半採用英特爾處理器，4年前聯發科與宏碁進行首次Chromebook的合作時，所使用的是28奈米製成的MT8173，而本次合作採用12奈米製程的MT 8183 ，強調可執行多個應用程式、網頁、文件等工作，筆電續航力可達15小時；聯發科資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑表示預計 2021年將推出由台積電6奈米製程所生產的8195處理器，用以滿足市場上的需求。

趁勢切入NB市場

受惠於台積電先進製程的進步，ARM架構的處理器效能已不遜於英特爾X86，這是聯發科切入筆電市場的大好機會。聯發科除提供Chromebook處理器外，也提供電源管理IC、WiFi 6模組、5G slim modem等周邊產品，多數客戶採用聯發科提供解決方案，看好Chromebook將是重要的成長動力，今、明兩年在Chromebook出貨將以數倍計成長。