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豪股大調查 新貴族 土地公 田僑仔誰最牛？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／連乾文】

蘋果2020年的秋季線上發表會，活動的標語是「Apple Event」，其含意是時光飛逝（Time Flies），Apple Event的圖案是具有AR（擴增實境）的彩蛋，只要在蘋果官網上點擊Apple Event圖案就會進入AR模式，整個圖示會變成「9.15」字樣，也就是秋季線上發表會的日期，這表示蘋果未來的經營方向將在AR功能上有更多的著墨。

Apple Watch

蘋果秋季發表會重心

這次蘋果線上秋季發表會，宣布了一系列新硬體和軟體，其中重要產品包括：Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、iPad 8、新iPad Air等。至於傳聞已久的蘋果AirTags追蹤器及iPhone 12則未在此次發表，市場預期可能要等到10月下半月。

Apple Watch將是蘋果這次訴諸的最大的重心，庫克曾表示「健康照護」將成為蘋果對人類的最大貢獻；Apple Watch在2019年的出貨量達3070萬支（年增36%），遠高於所有瑞士名牌手表的總出貨量2110萬支，在2020年第1季Apple Watch的市占率已高達52%。

這次Apple Watch的重點是在心氧測試及睡眠測試上，採用新的Watch OS 7系統，可以長期偵測使用者的血氧濃度及睡眠品質。量測心跳次數固然重要，但動脈血氧濃度更是重要，血氧濃度若低於90%～100%以下，表示心臟有問題、甚至可能造成心臟驟停等嚴重問題；新一代Apple Watch可隨時偵測到動脈血氧濃度，以避免發生心肌梗塞等各項心臟問題，讓使用者及早發現、趕快處理。

新的Apple Watch可透過加速計的細微動作偵測出睡眠期間的呼吸狀況，清楚記錄下配戴者每晚的睡眠品質及睡眠量，配戴者次日可以看到前晚睡眠視覺效果圖。新的Apple Watch還可針對跳舞時身體、手臂間不同動態的特點進行測量，透過特製演算法追蹤自身體能訓練狀況，以及跳舞的跳姿是否正確，做出評量；另外它也可以透過Apple的神經網路引擎，直接在手腕上利用Siri來翻譯多種語言。

此外，家長的iPhone手機也可控制小孩的Apple Watch，來限制孩子在上課期間可使用的App，這是「防沉迷功能」，目的是為了防止孩子過於沉迷玩手機；它還可啟動20秒的洗手計時器，也就是督促小孩每次洗手都必須超過20秒以上。

Apple Watch的受惠股，還是以原相（3227）、光磊（2340）等股為主軸。原相的反射型心跳血氧感測器係使用紅外線LED光源光學感測，經過訊號處理後，即可換算出血氧濃度數值，原相過去的PE（本益比）通常在14倍～23倍間，估合理在16倍～20倍間，也就是在股價160元～200元間操作。

蘋果AirTags

應用功能強大且廣泛

蘋果正努力在研發健忘者的救星─AirTags（超寬頻追蹤器），這個追蹤器主要功能在定位一些容易弄丟或易被偷竊的物品，如腳踏車、錢包、鑰匙圈…等容易丟失且很重要的物品，可以透過iPhone、iPad等蘋果電子產品裝置，發送加密訊號來定位。

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