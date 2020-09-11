季底作帳大車拚 外資 投信 集團買什麼？

【文／蔡明翰】

季底接近時，作帳行情往往會成為投資人關注的重要議題，但有時市場期待向上拉抬的作帳行情並未出現，反而出現下殺的結帳行情，因此投資人對於作帳行情往往既期待又怕受傷害，常常在場外觀望而錯失投資良機，因此，正確判斷作帳行情的資訊並提前入場卡位，就成為獲勝的重要關鍵。

作帳行情的方向判斷包含2大層面，一為作帳行情或結帳行情的判別，作帳行情始於法人為美化季底結算的投資績效，因此在最後關頭快速買超拉抬自己高持股的股票，但若季底作帳時大盤呈現弱勢持續下探，法人要逆勢拉抬股票難度將倍數增加。

另一方面，法人投資績效往往為相對值，當自己無法向上拉抬時，大量賣出特定股票導致其他法人績效下滑，自己的績效排名也可向前挺進，故大盤若走勢偏弱時將容易使作帳行情轉為結帳行情，因此在季底將屆時，對於指數的表現判斷將成為首要工夫。

外資買原物料、綠能

加權指數在7月底快速創高後，便因漲多轉為在月線附近震盪整理，經過1個月的整理過後，籌碼沉澱且量能縮減，原本有望轉為強勢，但卻遇到美股也出現漲多拉回，尤其在美國科技類股轉弱之下，台股整理時間將拉長，但由經濟數據與企業獲利的趨勢觀察，疫情趨緩之下將繼續逐步回升，長線多頭格局仍未改變，美股拉回整理後只要科技股再次轉強，台股仍有望跟上，因此季底操作仍應維持偏多思惟，以作帳行情為布局的方向。

作帳行情第2大層面要關注可能被拉抬的族群與個股，可由外資、投信的布局與集團股的表現進行觀察，其中，外資與投信作帳股的找尋方法大同小異，主要尋找本季以來大量買超、且近期仍持續站在買方的股票，並在法人持續買超之下，股價走勢應維持相對強勢格局。

由符合條件的外資買超股觀察，集中於原物料、綠能族群與部分電子零組件，原物料包含輪胎原料碳黑的供應商國際中橡（2104），上半年受到疫情影響，業績大幅衰退，但歐美車市逐步復甦，加上股價位階偏低，短線有望持續落後補漲；綠能族群可區分為太陽能與風力發電族群，太陽能個股包括聯合再生（3576）、倉和（6538），產業因長年供過於求，報價持續下跌，導致小廠持續不堪虧損而退出，也因此使供需持續改善，今年第2季報價陸續由跌轉升，太陽能個股呈現轉虧為盈或虧損大幅縮減，顯示產業持續改善。