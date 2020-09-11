魚來了不抓可惜 有賺就該先跑當沖教戰守則

【文／林明謙】

在成交量能動輒2000億元、3000億元的行情下，讓台股當沖盛行，自從指數來到12500點之上後，集中市場每天的當沖金額比重幾乎都在30%以上，這意味著每1000億元的成交金額中就有300億元以上是當沖來的，若是2000億元成交金額的話就有600多億元的當沖量，你說這驚不驚人？

當沖金額逼近4成

尤其是8月24日當沖金額比重更是來至39.4%，直逼40%的大關，當天集中市場成交量達2600多億元，近40%的當沖比重代表有著超過1000億元的當沖金額，而櫃買市場更是早在7月底附近時就一度突破40%大關，台股有這麼的熱絡？

筆者統計8月24日～9月4日共10個交易日最熱門的當沖股，第1名的是台積電（2330），近10個交易日平均每天約有43億元的當沖金額，占平均日成交量224億元約19%的比重；第2名的是聯發科（2454），平均每天約有28億元的當沖金額，占平均每天成交金額80億元約35%的比重，也算是不少；第3名是欣興（3037），平均每天也有約28億元的當沖，居然和聯發科平起平坐，而且平均當沖比重居然高達56%；第4名的是南電（8046），平均一天也約有27億元的當沖，平均當沖比重高達68%，PCB族群顯然成為盤面的當沖要角；第5名的是玉晶光（3406），雖然股價下滑，但仍然被市場當沖好手給關注著，平均日沖金額近26億元、平均當沖比重則高達63%，由此可知，我們目前熱絡的成交量都是由這些現股當沖所創造出來的。

再繼續往下看，還有同是PCB的金像電（2368），平均一天也有近22億元的當沖，平均當沖比重高達63%；還有風電族群的上緯投控（3708）及世紀鋼（9958），也分別有近20億元及11億元的當沖金額，平均當沖比重則分別高達68%及54%。以及近期崛起的友達（2409）和群創（3481），都分別有約17億元及12億元的當沖，平均當沖比重也分別達43%及42%，相對較小，不難想像這些個股都是成交量大或是股價近期大漲的，所以才會變成是當沖客的標的。