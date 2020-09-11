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美殺多壓力仍存在 專家警告9月恐怕波及全球

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

美股才剛踏入9月，即在科技股領跌下走弱，主要跟漲幅已高的科技股拉回有關，仍不能視為美股多頭氣勢已逆轉。儘管美股急速回檔的跌勢未拖累全球股市，但從3月低點強勁反彈以來，美股漲勢拋離其他國家股市，漲多拉回的壓力仍繼續存在。不少專家在9月初以前已提醒9月行情（特別是美股）應謹慎以對。在疫情持續肆虐而經濟仍疲弱復甦，若美股再出現大回檔，恐怕最終會波及全球股市。

心態不宜太過進取

Ally Invest首席投資策略長貝爾（Lindsey Bell）在美股9月初大跌前已警告大家要小心行情，因為過去美股在9月收紅的機率低於50%，尤其愈來愈多不明朗因素集中在9月，包括民主與共和兩黨是否能達成協議，推出新一輪振興經濟措施、美國總統大選進入倒數階段，任何風吹草動都會影響選情、和企業股東會旺季等，在美股高處不勝寒之際，這些變數隨時會讓股市再出現波動劇烈走勢。美股恐慌指數（VIX）從8月中低點21.35點已經開始往上走，迄9月3日止收33.6點，透露出市場早已對9月各種不確定因素有所反應。

面對9月行情動盪，貝爾認為在心態上不應太過進取。只要傳出疫情受控制或即將有疫苗可供使用等好消息時，像非必要性消費等景氣循環股或價值型股票，將會因此受惠而得以站穩腳步。若真的出現此狀況，她預期資金將會從已經大漲過的亞馬遜等大型股，轉向表現落後的小型股。總之，今年來已經大漲過好幾輪的股票，在年底前不宜沾手。

可能重演股市泡沫

投資銀行斯迪富（Stifel）機構股票策略部主管班尼斯達（Barry Bannister）認為目前股市走勢就是一場「大笨蛋」（greater fool）遊戲，大家預期就算追高股票，往後一定有其他人願意以更高價位去承接自己的股票。班氏認為美股從3月低點已展開強勁反彈，若大家繼續追高下去，就可能讓股市演變成另一個可跟1920年代和1990年代大股災相比的股市泡沫爆破，因按週期性調整本益比（CAPE ratio）計算，目前美股本益比已達至或接近那2次股災爆發前的水準。

他認為聯準會繼續以極低利率和無限寬鬆等貨幣政策，而將美國10年期公債殖利率壓低，只會促使更多尋求較高回報的投資人把資金轉向股票等風險高的金融資產，雖然這可能讓美股繼續攀高，但只會讓本益比愈來愈低，令漲高的股價變得不合理，像2000年科網股泡沫爆破就是一例。

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