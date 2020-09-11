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K形復甦選股Part 2 LED 太陽能 PCB有強將

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

台股在7月28日及8月20日前後兩次爆出歷史天量，隨即大盤就在這2根大量的支撐、壓力之間遊走，大盤雖然沒有表態，但個股隨著第3季基本面展望、法人籌碼買賣而呈現多空不同向的走勢。選對股上天堂、選錯股住套房，本期筆者將持續幫大家挑選同族群當中偏多的強勢股。

晶電吃蘋果大商機

LED（發光二極體）產業近幾年在中國廠商積極擴產、產品供過於求的情況下，各LED廠商為了維持稼動率，只能不斷降價以獲取訂單，造成LED產品價格逐步滑落。此外，部分應用市場已飽和，例如手機面板背光、大尺寸面板背光的成長幅度有限，整體LED產業需求端成長不如預期，而供給端產能不斷釋出，產業鏈長期虧多賺少，尤其二線小廠漸漸面臨被淘汰壓力。

LED產業新亮點為Mini LED技術，具有高對比、高反應速度的優勢，被視為可以與OLED對抗的產品，而在使用壽命、嚴苛環境和工作溫度的要求下，耐久性又優於OLED。隨著台灣LED廠將重心轉往發展Mini LED，目前已開始小量出貨，根據研調機構Yole Research預估，Mini LED到2023年將導入8070萬個裝置，年複合成長率是驚人的90%，產業將快速起飛。蘋果預計於下一代iPad及Macbook採用Mini LED背光，來提升顯示效果，其他國際大廠也勢必跟進。

晶電（2448）為台灣LED磊晶廠龍頭供應商，其MOCVD機台約為400台，並且已展開與蘋果的合作計畫。依照Macbook出貨量1年約有1200萬～1500萬台、iPad出貨量1年約有3000萬～4000萬台來看，若粗估晶電拿下1成市占率，1年合計供應500萬台，以單價2000元台幣計算，年營收貢獻有機會達100億元。

隆達技術領先優勢

隆達（3698）為友達集團轉投資的LED一貫廠，其MOCVD機台約為100台，近年隆達積極投入Flip Chip（覆晶）技術，主打高階Mini LED市場，陸續將獲得多家筆電品牌廠採用，最先在市場上推出的是微星電競筆電，採用1萬顆Mini LED背光，來滿足電競玩家的需求。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/9/11 No.1214】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶台股邁入新的里程碑，即日起只要訂閱非凡商業周刊，就能擁有健康財富大禮包，數量有限，先訂先贏，帶你輕鬆存股不傷神，獲利加乘無上限，也可使用3倍振興券訂閱。】

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