高CP值三低股 台股震盪 物美價廉出頭天！

【文／賴建承】

台股於7月28日創下13031點歷史新高後，持續呈現橫盤整理格局，即使暫時失守月線，仍見到盤面上多頭火種持續輪動，研判只要季線或是頸線12144點不跌破，同時沒有再次出現3000億元以上大量的長黑K棒，指數可望於12144點～13031點間橫盤整理。

倘若行情沒有轉為中空格局，研判8月以來的輪動行情將持續，尤其是股價委屈的族群與標的更不容小覷，畢竟指數早已寫下歷史新高，許多低股價淨值比、低本益比與低基期股等，不排除有機會一吐怨氣，但仍要提醒既然是補漲，於操作上不可過度追高以免短套。筆者將針對上述委屈股做剖析，期望能給讀者有新的選股方向！

低股價淨值比

原物料族群不容小覷

首先在低股價淨值比（P/B比）方面，建議鎖定上半年有獲利的公司，或是即使虧損，但其產業有轉機或報價走揚等為優先考慮對象，同時建議搭配線型轉趨多頭股，當然若有法人青睞更是具有加分作用。

8月以來原物料股由貨櫃輪鳴槍起跑，由於美東與美西線報價大漲，配合第2季財報轉佳，包括長榮（2603）、陽明（2609）等股價出現一波飆漲，進而帶動一波原物料股的漲勢，表1中包括了水泥、紡織、玻陶、鋼鐵、散裝與營建等族群，研判不排除有補漲跟進之實力。

其中，BDI指數近期處於淡季，使得報價自7月初開始下滑，9月7日來到1349點，倘若第4季傳統旺季到來，BDI指數開始反彈，屆時包括新興（2605）、中航（2612）等將有轉強契機，建議以季線做為多空分水嶺。

雖然本波台塑集團股價偏弱，不過二線塑化股卻在旺季下股價狂漲，以第2季EPS高達0.95元的台達化（1309）表現最佳，股價自3月低點以來漲幅高達360%，因此帶動華夏（1305）、國喬（1312）等補漲，而中石化（1314）上半年EPS0.14元，每股淨值高達21.32元，P/B比只有0.42倍，股價似乎有被低估之嫌，由於橫盤整理約4個月，同時站上所有均線，配合MACD於0軸之上，年線不再失守可留意布局點。