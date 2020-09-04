台積電到底值多少？ 獲利 線型 籌碼會說話！
【文／林明謙】
台積電（2330）的基本面狀況近期到底如何？特別是法說會過後，各家外資對台積電還是這麼的樂觀嗎？目標價是多少？從技術面與籌碼面來看，根據短、中、長期的規畫，股價能夠看到多少錢？投資人又該怎麼切入？
外資出現不同看法
台積電這一陣子都在走順風之路，利多不斷，然而股價走勢不可能一直順風，偶爾也會遇到逆風而需要休息一下。首先我們來看看最近1個多月來，外資對台積電目標價的看法，最高的是花旗環球證券的536元，硬是要比第2、3名的里昂、麥格理的530元多出6元，是目前最看多的外資。接下來是美林與摩根大通，給出500元的目標價，野村、摩根士丹利、匯豐則是給出460元～490元的目標價；最低的是瑞士信貸、大和國泰，分別給出435元及400元目標價。
而就EPS預估數字來看，在大部分外資眼中，台積電2020年每股賺18元以上應該沒有太大問題。不過，大和國泰給出的400元價位，以現在台積電股價約在430元左右來看，可以說是要賣出台積電了，到底是為什麼看得這麼的保守呢？
最近大和國泰的研究報告以「最後一個還沒被擊垮的巨人？」做為標題，並降評台積電，主要是因為半導體產業庫存升高，連台積電這個巨人都很難全身而退，預期也將會受到影響，言下之意是股價將會進行修正。報告中提到英特爾釋出的委外訂單可能要等到2022年才會正式下給台積電，但現在要面臨的就是半導體庫存升高，因為對於台積電的看法是長期看多、但中期卻是看空，所以大和國泰預估台積電2020年的EPS約為18.9元、2021年在庫存升高下可能略微下滑至18.5元，到了2022年將恢復成長而來至21.7元。
投資眼光要放遠點
這讓筆者想起許久以前，台積電也是處於「長多中空」的格局，外資圈一致看好未來1、2年的產業前景，但是當年的營運狀況卻不是很好，結果股價怎麼反映呢？
結果是，當時台積電的股價先對當年的利空反映一下，拉回來整理後還是繼續上漲。因此中期的利空是影響不了未來長多的，股價還是會繼續往前看，只要未來遠景看好，市場就會有長期資金進場，投資人也應該要學習這樣子的投資眼光，才會賺到大錢。
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