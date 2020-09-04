科技型ETF強強滾 小資族積極操作者首選

【文／游庭皓】

全球股市自3月低點反彈以來，已陸續突破歷史新高，而這一波新牛市，主要以科技股來帶動。只漲科技股是有原因的，全球傳統產業仍受封鎖影響，多數公司很難在短時間內復甦，而科技公司又剛好是雲端化的受惠族群，不只成功拉起大盤點位，也讓許多科技型ETF受到投資者關注。目前，台股科技型ETF主要分為以下兩類。

市場型：主要追蹤各國科技股指數，比如富邦NASDAQ（00662）、國泰臺韓科技（00735）、國泰北美科技（00770）、國泰費城半導體（00830），這類型ETF幾乎已買入全球最強的科技產業。

題材型：主要針對個別科技產業，比如統一FANG+（00757）、元大全球AI（00762）、國泰AI+ROBO（00737）、元大全球未來通訊（00861）、國泰網路資安（00875），對個別產業看好者，買入這些ETF可在風險可控下，追逐個別產業報酬。

須提防系統性風險

對積極操作的小資族來說，本金不大也不用怕，因為ETF持股相對多元，成功分散個股風險。當然，對產業沒有特別研究，純粹看好未來科技動能，市場型ETF是最好選擇。

雖然科技股從發展展望來看，的確前景看好，這波反彈皆有基本面的支持，且從盤面角度檢視，短線多方架構仍在，向上動能仍強。不過，市場往往被漲多的產業吸引，卻忽略了全球股市的過熱跡象。

?目前台股與美股那斯達克指數紛紛創下歷史新高，經濟與股市逐步脫?，投資人在購買股票時認真研究財報，選擇基本面前景良好的個股購入，卻忽略了系統性風險可能帶來的損失。

系統性風險是由外部因素引起的，又稱不可分散風險，簡單來說，就是股市崩盤的風險，影響崩盤的因素很多，比如戰爭、經濟週期、能源危機、政策調整等。當這種風險到來的時候，幾乎沒有資產能夠擋得住下跌，就連最強的科技股也是。

操作適合長線短做

股市點位愈高，能賺取的價差愈少，投資人都清楚這點，只是如果放過熱騰騰的科技股行情，心又有不甘。通常筆者會建議一招，波段投資結合長期投資的做法，叫做「長線短做」，試圖長短通吃。

簡單來說，當你看好一檔科技型ETF，認為價值被低估，有向上的行情，想要買進，可是這檔ETF又屬於歷史高位，或者大盤趨勢不明朗時，就暫時短線操作，一直做到漲不動，或者被迫停損，等到回調到合理價格後，再改變策略，逐步建倉做長線投資。