快訊

台灣人善不善良？一個香港新移民的街頭體驗

獨／加利吹哨者熱血女藥師曝「2個月前就聽說」 直呼「賊星該敗」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

K形復甦選股 抓對趨勢才能賺好賺滿

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

新冠疫情重創全球經濟後，經濟學家提出了各種景氣復甦類型的預測，包括常聽到的V形、U形、L形以及W形，後來又提出可能走向「Nike勾勾」形或「根號」形復甦，近期最熱門的討論則是以往不曾聽過的K形復甦。

選股輸贏在一線之間

什麼是K形復甦呢？3月份疫情爆發後，製造業、服務業PMI指數與GDP通通一起如自由落體般崩落，這時經濟數據的表現就好像畫出K形字母左邊的那一豎，接下來經濟解封後，有的產業強力反彈，然也有些「慘」業搖搖欲墜，景氣復甦的表現兩極分化，如同英文字母K的右邊兩筆一上一下。

股市也同樣呈現K形復甦，美股以FAANG、微軟及特斯拉為首的科技股領銜飆漲，頻頻飆創歷史新高，實體經濟的藍籌股卻有不少還面臨保底防護戰，即使標普500指數已改寫歷史新高紀錄，仍有大約2成的公司還未收復股災跌幅的一半。

K形復甦也適用於描述創下歷史新高的台股，統計今年以來的報酬率，有78家股價翻倍上漲，為歷年來漲幅超過1倍最多的家數，然在全部上市櫃公司中，有超過千家是下跌的，跌幅最多達9成以上，股市暴漲與重挫並存，顯示選股輸贏就在一線之間，不可不慎。以下我們來看看有那些同產業卻不同命的分歧。

散熱產業以每年約17%的速度成長，但因每家公司產品組合不同，所以，要在對的時機買到對的股票才容易賺錢，也就是投資策略要隨著消費景氣的時間軸變化調整方向。

全球筆電需求大爆發

散熱需求主要可分成4大產業來觀察：伺服器、筆電、手機、網通設備。當疫情爆發後，遠距工作與學習瞬間帶動資料中心的需求大增，引爆伺服器拉貨動能，讓超眾（6230）、泰碩（3338）、建準（2421）股價在第2季中旬以前都出現一波漲勢，但接下來股價也慢慢開始依基本面做出調整，如泰碩就從5月初的103.5元一路跌至65元以下，比起其他散熱廠可說是異常弱勢，7月營收甚至創下3月以來新低，顯示基本面內容決定股價的多空方向。

接著，全球筆電需求大爆發，進而讓筆電用散熱模組出貨成長強勁，其中，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、建準、力致（3483）等囊括大部分筆電散熱模組訂單，因此受惠最深，且由於多數生產基地位於中國，因此第2季以後，隨著積極復工、備貨下，營收提升速度很快。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/9/4 No.1213】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶台股邁入新的里程碑，即日起只要訂閱非凡商業周刊，就能擁有健康財富大禮包，數量有限，先訂先贏，帶你輕鬆存股不傷神，獲利加乘無上限，也可使用3倍振興券訂閱。】

相關新聞

卡位鮑爾紅利 副標：提早透視利多 帶你搶先贏！

美國聯準會主席鮑爾語出驚人，在最新的世界貨幣政策下誰將受惠？對投資人而言，最新、最精準的投資策略又該如何調整與擬定？ 提早透視最新利多，才能掌握最佳買點。 新通膨概念股 Part 1：美債、黃金、比特幣當道 新通膨概念股 Part 2：資產營建政策助攻，夠威！ 新通膨概念股 Part 3：航運、風電、基建有利可圖

極端震盪當沖戰法 專家示範！圖解最佳買賣點

8月在外資賣壓擴大、華為利空及大盤高檔漲不動的狀況下，市場當沖熱度持續升溫，在震盪劇烈行情中，到底該怎麼當沖？本單元專家不只傳授心法，還要教你如何找出買賣點。

K形復甦選股 抓對趨勢才能賺好賺滿

新冠疫情打亂市場節奏，您是否有發現，許多熱門產業猶如K形復甦，出現個股股價走勢兩極的情況，為讓投資人精準掌握投資方向，我們將連2期刊登「K形復甦選股」，帶大家做更充足的準備。

科技型ETF強強滾 小資族積極操作者首選

ETF持股多元，成功分散個股風險，也讓本金較少的小資族、年輕人可以輕鬆展開投資理財，為讓投資人能更清晰了解各類型ETF，我們將從1213期開始連續刊登5期，帶大家掌握投資ETF的眉角。

台積電到底值多少？ 獲利 線型 籌碼會說話！

外資大喊台積電看536元！雖然近期利多不斷，然而股價走勢不可能一路順風，偶爾也會遇到逆風，台積電的股價到底該看多少？如果不想錯過投資的好機會，這些問題你不可不知。

倒數60天決戰台美行情 趨勢 線型 籌碼全面備戰

11月3日美國總統大選逼近，川普拚命放大招，今年最詭譎、最激烈的一段行情就將展開，在美國大選塵埃落定前倒數60天，投資人該如何操作或布局？怎麼樣才能守住獲利、甚至賺更多？本單元市場專家幫你擬定最佳戰略！

台廠看招接招出招 繞道 繞不到 蘋概股突圍重生

一直以來，蘋果產品雖大部分都在中國生產，然近期不少陸廠崛起，整碗捧走讓蘋概股備感威脅，投資人不妨持續關注繞道與繞不到下的蘋概股，突圍重生蛻變後的新世代不見得是壞事。

12寡頭巨富投資啟示 投資科技股 抓住時代變動

疫情衝擊令愈來愈多人失業和財富遭受損失，但美國12寡頭巨富身價卻暴漲，完全不受疫情危機影響，如果我們能從他們身上找到啟示，或許對未來的投資布局之路也會有所幫助。

全球熱錢往哪竄？ 債市最受惠 股市轉向傳金

受到新冠肺炎衝擊，2020年資金寬鬆程度也創下史上之最，美元指數也頻頻創低，但追蹤全球資金流向卻發現一個很有趣的現象，市場資金偏好買債賣股，投資人到底該怎麼看？怎麼解讀？

內需 防疫新生活正旺 短線已漲 中長線停看聽再說

進入後疫情時代，你該怎麼做？儘管台灣疫情趨緩，不過不少產業已出現質變，投資人不如從防疫新生活題材切入做布局，短線或有表現，中長線投資價值不妨先停看聽之後再說。

台股輪漲俱樂部 強兵點將 誰能飆風再起？

台股指數創歷史高後，持續在高檔震盪整理，操作難度大增，選股已成為投資人最重要的功課，本單元專家將帶大家掌握人氣股、波段大漲股、低位階族群、報價族群動向，以期在未來順勢賺上一波。

3A概念股超火熱 15檔受惠股再掀多頭旋風

什麼是「3A概念股」？它們為何能夠成為法人眼中的焦點？未來成長性到底有多驚人？本文專家將全面掃瞄3A相關受惠股，找出它們的利基與操作策略，讓你獲利不落人後！

熱門新聞

台積電到底值多少？ 獲利 線型 籌碼會說話！

科技型ETF強強滾 小資族積極操作者首選

K形復甦選股 抓對趨勢才能賺好賺滿

僑威營運大爆發

極端震盪當沖戰法 專家示範！圖解最佳買賣點

卡位鮑爾紅利 副標：提早透視利多 帶你搶先贏！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。