K形復甦選股 抓對趨勢才能賺好賺滿

【文／陳威良】

新冠疫情重創全球經濟後，經濟學家提出了各種景氣復甦類型的預測，包括常聽到的V形、U形、L形以及W形，後來又提出可能走向「Nike勾勾」形或「根號」形復甦，近期最熱門的討論則是以往不曾聽過的K形復甦。

選股輸贏在一線之間

什麼是K形復甦呢？3月份疫情爆發後，製造業、服務業PMI指數與GDP通通一起如自由落體般崩落，這時經濟數據的表現就好像畫出K形字母左邊的那一豎，接下來經濟解封後，有的產業強力反彈，然也有些「慘」業搖搖欲墜，景氣復甦的表現兩極分化，如同英文字母K的右邊兩筆一上一下。

股市也同樣呈現K形復甦，美股以FAANG、微軟及特斯拉為首的科技股領銜飆漲，頻頻飆創歷史新高，實體經濟的藍籌股卻有不少還面臨保底防護戰，即使標普500指數已改寫歷史新高紀錄，仍有大約2成的公司還未收復股災跌幅的一半。

K形復甦也適用於描述創下歷史新高的台股，統計今年以來的報酬率，有78家股價翻倍上漲，為歷年來漲幅超過1倍最多的家數，然在全部上市櫃公司中，有超過千家是下跌的，跌幅最多達9成以上，股市暴漲與重挫並存，顯示選股輸贏就在一線之間，不可不慎。以下我們來看看有那些同產業卻不同命的分歧。

散熱產業以每年約17%的速度成長，但因每家公司產品組合不同，所以，要在對的時機買到對的股票才容易賺錢，也就是投資策略要隨著消費景氣的時間軸變化調整方向。

全球筆電需求大爆發

散熱需求主要可分成4大產業來觀察：伺服器、筆電、手機、網通設備。當疫情爆發後，遠距工作與學習瞬間帶動資料中心的需求大增，引爆伺服器拉貨動能，讓超眾（6230）、泰碩（3338）、建準（2421）股價在第2季中旬以前都出現一波漲勢，但接下來股價也慢慢開始依基本面做出調整，如泰碩就從5月初的103.5元一路跌至65元以下，比起其他散熱廠可說是異常弱勢，7月營收甚至創下3月以來新低，顯示基本面內容決定股價的多空方向。

接著，全球筆電需求大爆發，進而讓筆電用散熱模組出貨成長強勁，其中，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、建準、力致（3483）等囊括大部分筆電散熱模組訂單，因此受惠最深，且由於多數生產基地位於中國，因此第2季以後，隨著積極復工、備貨下，營收提升速度很快。