極端震盪當沖戰法 專家示範！圖解最佳買賣點

【文／許博傑】

台股當沖樂園再現！8月的台股在外資賣壓擴大，加上華為事件利空以及大盤高檔漲不動的狀況下，讓市場當沖熱度持續升溫，自7月底以來，台股買進、賣出當沖金額持續盤據在3成之上，甚至8月24日當天一度來到39%創下新高，主要原因就是市場擔憂盤勢可能隨時急轉直下，所以變成以當沖為主要操作手段。

所幸雖然近期當沖量增加，但金管會認為目前當沖交易比重提高，主要是投資人選擇股價低的標的操作，而股價波動是正常現象，主管機關都有健全監理機制，也就是當沖大量相對以低價標的為主，雖有投機的氛圍，但並非全面性擴散，對於台股來說還算正常，如果以熱門股來看，近期包括航運的長榮（2603），面板的友達（2409）、群創（3481），風電的世紀剛（9958），散熱的奇鋐（3017）等，都是市場熱門的當沖及隔日沖標的，主要原因就是這些個股成交量大，短線股性活潑，適合市場短線上下其手。

當沖要嚴設停損停利

其實一檔個股在多頭的上漲過程中，當沖客是不可或缺的，一方面維持成交量的熱度，一方面也是股價推升的重要助力，只是一旦市場開始瘋狂時，就會產生水能載舟也能覆舟的反作用力，這也是今年以來許多個股常常會爆出歷史天量的原因。

而當沖最重要的一個觀念就是，不管勝負、當日必須出場，否則在遇到盤面波動加劇的狀況下，很容易就出現當沖失敗且尾盤被迫留倉的窘境，一旦隔日個股走勢又不如預期，就更容易形成波段套牢的狀況了，以下，筆者就過去交易的經驗與近期的案例來與讀者分享當沖的重要觀念。

當沖心法1》嚴設停損、停利點，當日事當日畢：由於當沖就是把握當日個股波動來進行獲利，停損與停利動作需嚴格執行，因為一旦做錯方向，資金成本提高不說，更可能面臨套牢，尤其在目前漲跌幅為10%的制度下，很容易早盤追漲、尾盤大跌，隔日再跌停板就即將面臨融資追繳的問題，且由於是進行當日沖銷，因此不管尾盤如何，只要設定好停損、停利點，尾盤時間一到都必須出場，否則就失去當沖的意義。

當沖心法2》界定大盤當日強弱，選定個股當沖方向：在當沖觀念裡，選擇與大盤同向且相對強於大盤的個股是絕對必要的條件，因為，一旦選擇與大盤逆勢的個股，除非盤中出現源源不絕的買盤（賣盤），否則往往到盤中或尾盤就容易受到大盤拖累而出現漲跌幅縮小的現象，這也容易讓最後當沖的價格與成本相距不遠，甚至出現虧損的現象。

所以在做多標的選擇上，最好是「技術面所有均線多頭排列」，或「型態上已經由空翻多」個股，在趨勢形成的保護下，勝算自然容易提高，相反的，做空標的就要找「趨勢持續走空或型態完成頭部轉空」個股，這樣在操作上也容易於盤中出現市場追價的力量，來放大個股的波動，等於間接提高當沖的利潤。