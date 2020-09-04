卡位鮑爾紅利 副標：提早透視利多 帶你搶先贏！

【文／阮文非】

美國聯準會主席鮑爾8月27日在傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行為期兩天的全球央行年會上透過視訊會議發表演說，表示要透過「新貨幣政策框架」等用盡一切貨幣政策來因應其處理通膨與就業等兩大任務。

外界認為以目前的情勢來看，聯準會的新做法等於讓美國近乎零的利率水準維持更長時間來通成其2%的通膨目標，甚至認為鮑爾本人是在暗示美國在可預見的未來根本不可能升息。

若美國長期維持近乎零利率，可預見美元只會愈走愈弱，甚至可能取代日圓成為新的利差交易貨幣，對股匯債市、房市、大宗商品行情、乃至虛擬資幣等影響，其實不用多說，大家大概都可以預期這些資產將會受惠。

市場反應短期觀望

聯準會的做法大概在市場意料之內同時，其實投資人也在金融市場已處高檔水準之際，正觀察聯準會政策的影響，最壞的狀況可能是聯準會正開始失去對市場的影響力！但這需要更長的觀察時間才能得知。

鮑爾形容這是貨幣政策「強健更新」（robust updating），因為往後將採取「平均通膨目標」（Average-inflation Targeting）機制，雖然通膨目標仍然維持在2%不變，但不再像過去以是否達成通膨率達成目標水準，做為是否升息的重要依據，而是在一段時間內以平均值來計算通膨率，即期間通膨率就算溫和地高於2%也不會立即升值，因為還要拉長時間觀察通膨率的平均值是否維持在目標水準。

這是聯準會自2012年以來，對貨幣政策框架所做出的最大一次調整，往後在觀察通膨率變化對聯準會的決策影響，可能從過去幾個月的觀察時間改為長達以年為單位。

因為聯準會傾向用來觀察美國通膨率變化的核心個人消費支出（PCE）物價指數，自2008年10月以來就長期低於2%以下。雖然在2018年曾達至2%而持續升息，但聯準會也因此而承受來自川普等要求降息的巨大壓力，普遍認為在全球處低利率環境下升息只會傷害經濟成長。

去年中美貿易戰讓美國經濟也受不了，終於低頭開始降息，今年疫情大爆發更急速降息，有專家認為新貨幣政策框架反而讓聯準會得到解脫機會，未來可以不因為通膨率達到2%就面對是否升息的抉擇！