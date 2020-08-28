內需 防疫新生活正旺 短線已漲 中長線停看聽再說

【文／陳威良】

新冠肺炎持續擴散全球，確診與死亡人數不斷攀升，已分別突破了2300萬人與80萬人，即使各國紛紛祭出防疫政策，試圖阻止疫情蔓延，但現在以及可見的未來，人類生活必須與疫情共存，這已是無法逆轉的結果。台積電創辦人張忠謀就曾經公開表示，新冠肺炎宛如一場戰爭，衝擊全球經濟很大，即使未來疫情受到控制，也會改變人們的生活方式。

同樣的，受到疫情衝擊，台灣連鎖餐飲業正歷經2001年以來少見的大蕭條，今年第1季與第2季整體營業額較去年同期分別衰退6.5%與9.4%，對於已連續18年正成長的台灣餐飲業而言，無疑面臨了一場艱鉅而困窘的生死戰。雖然台灣疫情趨緩後，餐飲業不僅人潮回溫，且步入暑假旺季，再加上3倍券刺激，短期內將有望出現營收報復性反彈，不過長期能否突破瓶頸仍有待考驗。

後疫時代防守得站穩

我們先來檢視上市櫃餐飲股的營收與股價表現。瓦城（2729）過往是餐飲股獲利績優生，連續數年可賺超過1個股本，這波營收從2.36億元谷底反彈，7月營收達4.38億元，年增率開始轉為正成長，結束5個月的衰退。不過股價從167元反彈最高漲到267元後，面臨年線壓力就無力續攻，目前又慢慢拉回到220元上下，所有均線形成空頭排列，由技術面來看前景似乎仍困難重重。

王品（2727）是國內連鎖餐飲集團的龍頭，疫情最嚴重時，3月營收慘不忍睹，掉到剩下7.62億元、年減43.19%，最近3個月已明顯回溫，營收連續站穩12億元以上，以7月營收而言，達到13.92億元，為今年單月次高表現，也比去年同期微幅成長2%，股價從最低點49.5元反彈最高漲到86.5元，目前在半年線70元附近盤整待變。

漢來美食（1268）營收約有98%均來自台灣，幾乎不受海外疫情嚴峻的影響，而且占營收大宗的7間漢來海港自助餐，多數店面業績皆已恢復，甚至超越去年同期表現，5月營收比4月跳增97%，6月、7月營收也分別月增19%、17%，股價從96元反彈至141.5元後，目前還維持在高檔區整理，均線向上發散，算是技術面比較強勢的餐飲股。

另外，較引起市場注意的是豆府（2752），7月營收繳出月增19.53%、年增44.59%的好成績單，並且創下單月新高，股價在掛牌以來的高點附近。