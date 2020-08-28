全球熱錢往哪竄？ 債市最受惠 股市轉向傳金

【文／林漢偉】

受到新冠肺炎衝擊，2020年全球經濟衰退程度直逼1930年代的大蕭條，在這種時空背景下，資金寬鬆程度也創下史上之最。美、歐、日、英等G4國家央行的資產負債表於2018年及2019年大致持穩於約15兆美元，但到今年8月快速膨脹到逼近22兆美元，增加幅度高達20%以上。

搭上央行順風車

資金偏好買債賣股

近期摩根大通出具報告稱，基於通膨率持續低於目標使復甦前景不明朗、疫情可能出現再爆發導致的下行風險，以及財政政策帶來的支持預期將減弱等因素，主要央行不大可能扭轉寬鬆政策。G4國家的資產負債表將進一步擴大，到今年底將達24兆美元（占GDP的62%），到明年將進一步增至27兆美元（占GDP的67%）。

自全球股市3月恐慌殺盤過後，時間快轉至8月份，全球股市早已實現V形回升，紛紛創下今年新高或是歷史新高，但追蹤全球資金流向卻發現一個很有趣的現象，市場資金偏好買債賣股（圖2），且集中流向成熟市場債市。

今年以來成熟市場國家債券價格頻創歷史新高，可見全球資金追捧安全資產的趨勢不變，加上成熟國家央行大量購買債券的需求，有許多資金搶搭央行順風車。

而8月起屢見媒體報導全球熱錢來襲，股市將迎接空前寬鬆的熱錢行情，但從全球資金流向中，卻見資金反而從6～7月後再度由股市流出，特別是新興市場股市成為全球資金的提款機，今年以來流出逼近500億美元的資金，顯示市場首重的仍是資產的安全性，而成熟國家股、債市因央行與財政空間較大，最為受惠此波人類史上最大寬鬆的貨幣政策。

與此同時，新興市場卻因景氣急凍但政府與央行政策空間有限，又因資金外流而導致匯率走貶，反倒未能受惠今年的熱錢行情，如東南亞中的菲律賓與新加坡股市今年跌幅仍高達20%以上，歐洲股市也有多個新興市場國家今年以來跌幅逾20%以上符合熊市的定義。

美股再演驚奇之旅

熱錢蜂擁FAAMG

以美國股市各類別資產的資金流向觀察，今年以來資金仍持續由美國股市呈現淨流出的情況，統計至8月21日止，基金與ETF市場由美股市場流出2980億美元，創下近年以來單年新高數字，資金多數轉向貨幣型基金與債券型基金等安全性資產，顯示隨著聯準會降息至零利率加上無限量購債計畫的寬鬆資金，並未如想像中大量流入美國股市，反倒投資人因擔憂經濟前景而選擇持續獲利了結美股，但這與現今美股走勢反倒大相逕庭？美股為何能在資金大量提款的環境中頻頻創下歷史新高？