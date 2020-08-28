12寡頭巨富投資啟示 投資科技股 抓住時代變動

【文／阮文非】

比爾蓋茲、馬斯克、貝佐斯等美國12位最有錢富豪完美詮釋什麼叫富者愈富，在新冠肺炎疫情1月底開始大爆發，全球股市急速崩跌至3月中，所有人財富大縮水是沒什麼好說，但疫情衝擊令愈來愈多人失業和財富仍未能回復過來時，這些被合稱為12寡頭巨富的身價卻暴漲，完全不受疫情危機影響。雖然看別人數鈔票不是滋味，但如果能從他們身上找到投資啟示也算是一種收穫。

資產共逾1兆美元

美國智庫Institute for Policy Studies（IPS）根據「富比世」（Forbes）全球富豪榜來計算這12寡頭巨富從疫情爆發到現在的合計淨資產總值變化。本來剛踏入2020年元月，總值最高時較去年底成長13%，但疫情爆發後即把元月來的增幅，隨著股市重挫而全部回吐，但自3月18日美股從谷底展開強勁反彈並持續創新高迄8月13日止，期間12寡頭巨富資產升破1兆美元大關，暴增40%至逾1.015兆美元！不但沒有受到任何損失，甚至因為疫情而倒賺，突顯出財富愈來愈高度集中。

在這財富暴增的金錢遊戲裡，還有表現強弱之分。其中，最得意的人莫過於電動車商特斯拉的馬斯克，其淨資產在3月中到8月中竟然暴增197%！這跟特斯拉股價三級跳有關。至於臉書的祖克伯與全球首富貝佐斯的財富，也各自大漲75%和68%，這3大巨富的財富增幅為12寡頭裡的前3名，遠超過其他巨富的財富增幅。若跟去年8月中同期相比，12寡頭裡除了股神巴菲特年跌2%外，其餘11人全都財富大幅成長，馬斯克漲幅更高達228%。

在12寡頭裡，除沃爾頓家族3人繼承父親的實體店面零售業巨擘沃爾瑪，和巴菲特仍以傳產事業為主的柏克夏海瑟威外，其餘8人均是科技巨擘創辦人或透過公司而發跡，這也是一個產業屬性極端的縮影，沃爾瑪所屬的零售業是低毛利產業，但柏克夏所投資的數十家以傳產為主的企業，毛利率也無法跟科技業相比。

高毛利率是選股重要指標之一，而毛利率較高的科技業肯定是投資首選，因為，高毛利的科技股獲利基礎通常相當穩固，在疫情改變世界經濟面貌後，業務更出現進一步成長，像亞馬遜受惠封閉防疫措施而刺激網購需求，雖目前網購僅占全球零售總銷售額比率約10幾個百分點，但在消費者不斷改變購物習慣後，亞馬遜等網購平台業績可望不斷增長。

投資科技股求保值

雖然臉書因默許歧視性言論而遭百家跨國大企業杯葛廣告，但臉書全球用戶數量已高達20多億人，即使被大企業杯葛，但仍有無數小商家爭著買廣告，筆者臉書帳號近2、3個月來的小商家廣告突然暴增，相信大家也有類似情況，顯示大企業杯葛後，臉書轉向搶攻中小企業乃至個體戶的廣告市場，封閉期間大家主要上網娛樂和聯絡，臉書的社交平台地位難動搖。