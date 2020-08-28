台廠看招接招出招 繞道 繞不到 蘋概股突圍重生

【文／李冠嶔】

美中貿易戰在美國總統選舉前愈演愈烈，最新規定禁止在未經許可下，使用美國軟體或設備，製造晶片出貨給華為，直接讓華為手機宣判死刑。原先法人預估聯發科（2454）5G晶片出貨華為恐怕將會成為泡影。外資也因此下調聯發科出貨預估，5G 晶片出貨原估4500 萬套，下修至 4100 萬套。

英國《金融時報》報導，印度電信業正在進行「去華為化」，部會首長私下告訴業者要避免使用中國設備。不過，此時蘋果執行長庫克正在進行供應鏈二分法策略，扶植陸廠製造在中國銷售的手機，以在美中貿易戰中取得平衡點。

過去外界稱「一顆蘋果救台灣」，意指蘋果各種產品從各種零組件一直到組裝，雖然大部分在中國生產，但都是台商的天下。

陸搶單宸鴻市值縮

近年陸廠崛起，從歐菲光、比亞迪、立訊精密、歌爾股份到藍思科技、長盈精密，每家都在鯨吞蠶食台廠訂單。今年5月傳出蘋果在6月的全球開發者大會（WWDC）上將發表新款頭戴式耳機AirPods Studio，新品由立訊精密與歌爾股份在越南組裝，第1款全數由陸廠操刀代工的蘋果硬體新產品，雖然最後沒發表，但是「陸進台退」的說法得到部分證實。中國相關廠商靠著政府支持與補貼，台廠如果沒辦法按照蘋果要求逐年降價，訂單只能拱手讓人。

今年傳出數次歐菲光因為財務問題或是被美國列入黑名單，台廠TPK-KY宸鴻（3672）、GIS-KY業成（6456）將迎接轉單商機。

過去TPK-KY宸鴻曾有近千元股價，現在剩1成不到，就是因為歐菲光靠低價搶蘋果單。歐菲光靠著政府補貼（今年已補貼6千萬元人民幣），造就了所謂利潤不等於營收減成本的詭異方程式。不過，TPK-KY宸鴻從雲端滑落跟原股東靈活財務規畫有很大關係，GIS-KY業成亦然。

立訊精密目前本益比高達73倍，鴻海（2317）本益比不到10倍，除了中國市場對科技股的偏愛外，就是看好未來增長潛力。立訊精密近年積極與台廠合作，包括入股美律（2439）的中國廠，合資4000萬人民幣在越南、中越、新加坡工業園區設廠，預計初期將生產頭戴式耳機。

宣德潛力足受青睞

立訊精密早在2013年入股宣德（5457），目前宣德的經營階層都來自立訊精密，等於最原汁原味。董事長蔡鎮隆曾是立訊精密台幹編號第1號，中美貿易戰開打後，立訊精密將部分訂單移轉至宣德生產。

曾經在低檔挖掘祥碩（5269）、玉晶光（3406）的摩根大通明星分析師楊維倫將宣德納入追蹤，目標價上看200元。看好未來4大潛能將同步爆發，包括AirPods、iPhone及其他蘋果硬體成長、USB-C連接器需求增加、立訊精密強大後援，以及掌握模具化／模組化技術利基和高度自動化的產線創造領先的良率。