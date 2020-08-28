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倒數60天決戰台美行情 趨勢 線型 籌碼全面備戰

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／編輯部彙整】

美國即將於今年11月3日舉行總統大選，民主黨候選人拜登（Joe Biden）已在全國大會得到正式提名，其在許多媒體上的曝光率大增。但是，目前鹿死誰手仍未可知。根據《華爾街日報》與美國國家廣播電台（NBC）的最新民調顯示，拜登表現領先川普，但是川普仍然具有一些優勢，不可小覷。

在如此詭譎的美國大選情勢下，川普為了贏得選戰奮力一搏，頻頻對中國出招，台股也遭池魚之殃，由此可見，在11月3日之前的這段行情將非常關鍵，該怎麼看？如何操作？以下3位市場大師將為你規畫出台股可能路徑。

趨勢轉折大師 林隆炫》

大區間多空拉鋸格局將至

未來1年內世界將面臨世紀的終局之戰，這一世代的人，這輩子的成功與失敗在此一舉，理由安在？在此暫且保留不談。展望未來3個月，時勢的動盪，不確定因素不言可喻，從新冠肺炎疫情的消長，經濟展望的榮枯，中美爭霸的風險及美國大選的結果，在在衝擊這個世界的展望。

若從波浪理論宇宙密碼來研判，9月美股那斯達克指數及S&P 500指數，還有歐股均面臨8、21及55個月的三合一共同轉折。10月陸股上証指數及深圳指數則共同面臨歷史上最大規模的89、144及233個月的共同轉折，11月則有美股費半指數及台、韓股市共同面臨144個月轉折，這些轉折的規模都是畢生所僅見，意味我們所可能遇見的事件，都是我們畢生所難意料，而且事件本身將是一波接連一波的發生。

筆者實無能力幫讀者規畫出一條康莊大道，我們只能摸著石頭過河，過五關斬六將，共度難關，投資朋友也只能做好心理準備，在嚴控投資風險的前提下，步步為營，爭取最大的投資報酬。

應採反市場心理操作

由於每個月都將面臨空前的大轉折，因此未來行情走勢不會出現連續幾個月的下跌或上漲，而是如打擺子般的上下大幅震盪拉鋸，看好不好，看壞不壞，是一個中期大區間的多空拉鋸格局，反市場心理投資操作是較具勝算的利器，我們只能靠投資操作策略來因應才能竟其功。

至於操作空間上，在常態下高檔區13000點～13500點應選擇逢高獲利了結的賣方，此時大盤會面臨技術線型反壓、技術指標背離及時間轉折向下的多重風險，反之，在相對低檔的12000點～11500點區間，會有技術線型支撐及時間轉折向上的有利形勢。

投資者只要緊守在大操作區間做好財務管理及持股比率，並且在高檔區調節長期高基期、時間轉折向下、市場利多頻傳的大量熱門股，等到大盤指數回落低檔區時逢低布局長期低基期、時間轉折向上的利空洗盤股，就能有所斬獲。面對當前關鍵的亂局，只能以操作策略來避開不確定風險，希望對讀者有所幫助。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/8/28 No.1212】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶台股邁入新的里程碑，即日起只要訂閱非凡商業周刊，就能擁有健康財富大禮包，數量有限，先訂先贏，帶你輕鬆存股不傷神，獲利加乘無上限，也可使用3倍振興券訂閱】

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