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繼續漲該怎麼追 心態調整 長短實戰策略擬定

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

研究機構的資料顯示民眾投資信心處於低檔，但股市卻處於高檔，為什麼會這樣？行情還會再繼續漲下去嗎？如果投資人跟不上行情該怎麼辦？連財長都出來警告要小心一夕變盤的風險，投資人該怎麼看？

現在股票愈漲就愈追不下手，到底要如何追股票？還有，投資人該如何設定好停利機制？讓我們一個個的好好了解這些散戶心裡的大問題？

投資信心仍然不夠

從近期中央大學公布消費者信心指數CCI來看，7月是69.43點，較上個月上升0.66點，這個信心指數共有6個指標，包含「物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、購買耐久財」，然而，我們股民最感興趣的是「未來半年投資股票時機」，7月為44.1點，較上個月上升2.5點。雖然指數是上漲了，但是整體指數仍然是很低的，這代表信心是回復了，但是幅度很小。投資的信心還是不夠，從附表來看，這個數值在去年底、今年初時是在60點以上的，而且可以發現每次台股來至高點時，多半會來至90～110點，沒錯，這個指標在股市很熱時會突破100點的。

投資信心相對於台股在7月大漲超過1000點、漲幅近9%，且已經突破12682點，並且創下歷史新高點13031點來看，民眾投資信心與股市創新高的確形成明顯的對比，這到底為什麼會這樣子呢？

這個現象說明了散戶的信心跟不上這個行情，按筆者的經驗來看，台股可能後續還有更高的高點，在沒有什麼投資信心下，指數都可以來至13000點了，要是未來有信心的話，那麼台股指數應該會漲得更高，這是中央大學CCI指數給我們的啟示。

後勢應還會有高點

上述的調查結果，和筆者原先的看法也是相當吻合的，如果要回答行情中長期會不會再漲？答案是會，而短期是否會再漲，筆者就持保留態度了。

遠光放遠放小抓大

就一個未來的3～5年的行情來看，台股的確是有一個繼續上漲的利基，美股道瓊工業指數在2013年突破了歷史高點，站上14000點之後，7年的時間，不知有多少大師出來喊美股見頂、或是泡沫，但是道瓊仍然是繼續的上漲1倍，這一點不是只有出現在美股而已，在歐洲股市或新興國家也都有股市一直在創歷史新高，這是一個創歷史新高的年代，投資人可能要去接受這個趨勢。

另外，在台積電（2330）市值進入全球市值前10大之後，會有許多鎂光燈的效應出現，除了有許多全球長期基金、退休基金等，都需要持有這檔市值前10大的新星，因此台積電的本益往上調升是一個可以期待的趨勢。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/8/21 No.1211】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶台股邁入新的里程碑，即日起只要訂閱非凡商業周刊，就能擁有健康財富大禮包，數量有限，先訂先贏，帶你輕鬆存股不傷神，獲利加乘無上限，也可使用3倍振興券訂閱。】

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