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國際超級大咖 發警報 美股前景不妙 別忽視政經危機

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

股市漲不停，但多位重量級投資大咖卻不約而同發出超級利空警報，雖然他們的觀點各有不同，但對金融市場前景樂觀的態度卻一致，

股神指標顯示要賣出

行動比說話更真實，雖然股神巴菲特（Warren Buffett）最近沒有就股市和經濟前景發表重要談話，但從其最愛用來衡量股市是否過熱的指標，乃至投資旗艦柏克夏海瑟威最新投資動向，都顯示股市和經濟前景不妙！

股神最愛以美股總市值占美國國內生產毛額（GDP）比率來衡量股市是否過熱，這被外界稱為「巴菲特指標」。

當股市總市值相當於GDP的7、8成時就應搶進，在100%以上就要賣出，這指標在2001年、2008年和2018年等年份都見效。最近有人用這指標看全球股市總市值相當於全球GDP逾100%，即表示現在應該賣股而不是買股。

更讓人驚訝的是，柏克夏向SEC報備第2季投資狀況的資料顯示，一直認為黃金沒任何殖利率根本不值得投資的他，期間惟一加碼的股票竟然是金礦股巴里克黃金（Barrick Gold）！減持的卻是其一直最愛的摩根大通、富國、紐約梅隆、萬事達卡、Visa和PNC等銀行與金融股，甚至出清最得意的高盛，與去年才投資的西方石油和美國4大航空股。

美國數兆美元救經濟已令美元疲弱不堪，聯準會無限量QE等，黃金已被視為保本和避險的最佳投資工具，經濟前景差和利率極低，金融股首當其衝，油價大跌和疫情打擊航空需求也讓其出清相關類股。股神不用多說一句，就已充分反映看空的態度。

索羅斯（George Soros）是著名金融巨鱷，過去哪裡有泡沫，就能看到他的影子，但他竟然說不會參與這次市場泡沫。他認為目前經濟處在二次大戰以來最惡劣的危機當中，投資人變得迷惘和被嚇倒，因此，正在做出對他們自己乃至全球都不利的事。

即使他有信心美國在應付疫情上會優於歐洲，但認為由川普這個自大的騙子當總統，其所做的事已破壞民主制度。他認為川普在11月一定敗選，但在敗選前還是總統，因此警告大家川普仍是非常危險的人，會為連任而無所不用其極。

他認為目前股市能持續走高的主因，是大家預期川普會在11月大選前宣布有效疫苗，和推出更多財政上的振興經濟措施，加上聯準會的無限QE已讓市場流動性氾濫，這樣已亂了套的市場泡沫他是不會參與在其中。

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