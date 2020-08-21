3A概念股超火熱 15檔受惠股再掀多頭旋風

【文／傅梓翎】

全面掃瞄！火熱的「3A概念股」。什麼是「3A」？就是AMD（超微）、Apple（蘋果）、Amazon（亞馬遜）這3家國際大廠，未來極具成長性的「3A概念股」將會是法人眼中的焦點！本文將彙整這3家大廠的基本面到底有哪些成長動能？哪些相關個股可能受惠？預期3A概念股在下半年的科技股中可望再掀起一陣旋風！

AMD今、明年前景優

AMD：公司在7月底的法說會中釋出令市場意外的營運成績，並表示受惠疫情帶動遠端辦公，因此對PC、遊戲與資料中心的處理器需求強勁，而且超微也進一步預測PC市場下半年可持續成長，加上Sony將在年底耶誕節推出搭載超微處理器的PS5遊戲機，具有相當的成長動能，因此上修今年營收預估，由年增率20%～30%調高至32%，毛利率約45%，股價從7月中的55美元附近一路上漲至近期的高點87美元附近，漲幅將近60%，將帶動國內相關供應鏈，讓電子股出現不同的成長動能，不再只是蘋概股一枝獨秀。

AMD概念股中要首先來看的是台積電（2330），為了要在彎道超車，超微可是使足了全力搶市占率，已經提前包下台積電2021年的7奈米與5奈米產能，甚至外界還預估超微有可能在明、後年成為台積電最大客戶，營收占比將近2成。因此，台積電除了是蘋概股之外，也可說是「超微概念股」，近期股價在420元～430元附近整理近3週，已來至月線附近，若有進一步拉回可逢低布局。

祥碩外資看法頗分歧

再來看祥碩（5269），其因超微市占率提升而受惠最大，下半年在超微推出新款Ryzen處理器後，外資預期祥碩將進入拉貨旺季，營收可望較上季增加近雙位數，因此下半年將再優於上半年，全年營收成長將超過2成，而獲利更可望大幅增加5成；且未來市場轉換至USB 4.0時，可望再取得新客戶蘋果及微軟訂單，加上在中國的市占率也開始逐漸提升，預估2019年至2022年的營收年複合成長率可達5成，因此股價極具成長動能。

祥碩今年上半年每股賺約19元，外資大摩認為今年每股可能賺進約30元，而外資小摩則認為每股可能可以賺進約41元，因此看法相當的分岐，股價一度來至1960元的歷史高點，近期漲多回跌，跌破了1700元大關，預期季線1600元附近應會有支撐力道。

日月光投控業績大增

再來看看股價漲幅較沒那麼高的日月光投控（3711），市場預估超微約有70%的處理器將會委外代工，而日月光投控將會是其中的贏家。日月光投控先前表示在5G和遊戲機應用帶動下，第3季IC封測與材料營收可望成長6%～8%，電子代工服務EMS營收則較上季增加超過3成，因此整體業績可望季增超過15%。