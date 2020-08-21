抱不抱股除權息？ 4關鍵找出最快賺回本黑馬

【文／呂漢威】

目前仍有不少公司尚未除權息，為方便投資人觀察，我們已經整理出部分相關標的，附表內的尚未除權息公司主要是以1年配發1次股利的公司為主，而會把1年配發多次的公司先行剔除，避免讓投資人產生誤解。

但不管是1年配發1次、還是1年配發多次，最重要的還是要能夠填權息，而填權息之路是否能夠走得順利，當然還是得看行情的好壞；行情好，個股的填權息之路不僅走得順遂，還可以賺到價差。那麼，以下我們就來看看，該如何去觀察尚未除權息的個股。

找出殖利率較高者：有鑑於現在國銀的房貸利率不到2%，定存利率不到1%，因此市場上的資金持續往高息保值的產品流入。所以在選擇除權息的標的時，首先當然是以預估殖利率的高低來做觀察。

先觀察殖利率高低

附表以8月17日的收盤價，以及今年發放的股票股利與現金股利合計數來計算預估的殖利率，計算方法是將股利合計數放在分子，收盤價放在分母，求得之數即為預估殖利率。以預估殖利率來看，較高的前5名為：矽統（2363）、中和（1439）、偉全（1465）、大洋-KY（5907）、鼎固-KY（2923），預估殖利率分別為13.33%、12.45%、9.84%、9.05%、8.75%。

今年股利是否大於過去10年平均值：雖說殖利率是愈高愈好，不過殖利率會隨著股價或是每年所配發股利的不同而有所變動，所以我們可以利用過去的平均股利來當做依據與今年公司發放的股利來做比較。以矽統來說，今年配發的股票股利與現金股利合計為1.8元，明顯的要比過去10年的平均值要高出許多，所以矽統的預估殖利率也是明顯的比較高，仔細觀察預估殖利率較高的前5名，今年配發的股利都較過去10年的平均值高。

觀察過去10年的股利波動度：透過預估殖利率與過去10年平均股利的數據，我們可以了解到今年配發股利較好且預估殖利率較高的公司有哪些。再來，我們還可以透過歷年配發的股利與平均值的差距，來觀察過去公司發放股利的狀況，也就是所謂的「股利的波動度」。

附表中過去10年股利波動度的評估方法，主要是去計算過去10年發放股利的標準差，並將標準差的數據視為波動度，數值愈大表示過去10年配發股利的高低起伏愈大，數字愈小則表示過去10年配發股利的高低起伏愈小。

我們同樣以預估殖利率較高的前5名個股來看，矽統股利波動度的數字最小，表示過去股利發放的高低起伏也比較小，但是仔細去觀察矽統過去10年股利發放狀況，一共只發放了兩次股利，所以波動度才會比較小，相比之下，過去10年配發10次股利的偉全，股利波動度比較大，主要是因為偉全過去10年每年的獲利與配股的數據差異較大。

年年配股適合長抱

但是相較之下，過去10年可以年年配股的公司，也比較適合長期持有，所以想要長期持有個股來領股利的投資人，應該要考量公司的營運是否能夠年年賺錢，並且年年配發股利給股東。