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台股輪漲俱樂部 強兵點將 誰能飆風再起？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／許博傑】

台股創下歷史新高13031點後，就隨即陷入震盪拉回的走勢，然而，隨著8月14日所有上市櫃公司都公布完第2季獲利後，盤面開始出現變化，市場資金短線有朝人氣股、波段大漲股集中現象，而這些人氣股或波段大漲股落在哪些族群？未來有機會維持多頭走勢嗎？目前漲勢隱含哪些故事？在車上或還沒上車的投資人又該如何操作？以下就讓筆者找出這些人氣族群與波段大漲股來一一解析。

新生活運動族群

健身、自行車續看俏

新生活運動族群是8月以來持續吸睛的市場焦點，尤其健身相關個股在指標股岱宇（1598）、聯德控股-KY（4912）領軍下，短線維持相對正向輪動走勢。今年由於疫情因素導致美國健身房業績突然崩盤，研調機構預估到年底可能超過70%健身房有倒閉可能，這也間接造就居家健身運動崛起，讓居家健身器材銷售翻倍，自行車更是在歐洲各國政策補助的推波助瀾下，造成目前市場一車難求，也讓巨大（9921）、美利達（9914）第2季業績亮眼。

當時間來到8月下旬，目前自行車與健身產業第3季仍維持受惠疫情的狀況不變，以健身產業來說，岱宇8月以來大漲33%，目前為概念股多頭指標，主要就是美國居家健身器材銷量年增幅以倍數計，造成第2季毛利率大躍進，從28.04%暴增至45.13%，也讓第2季EPS來到1.77元。公司看好第3季營運有機會月月創新高，加上第4季為產業傳統最旺季，所以在代工轉型品牌後，法人評價上升，讓短線股價呈噴出走勢。

以技術面來看，岱宇在8月18日出現9000張以上天量，代表短線過熱，雖然波段沿著5日線走高趨勢未變，但空手的投資朋友已經不適合再進場追價，可等待量縮到5000張以下，或第1次回測10日線或月線附近的買點，至於持有的投資人，在短線噴出放量後，可以開始部分向上調節持股。

至於同族群的喬山（1736）、力山（1515），短線在岱宇大漲後，也開始具有比價輪漲的機會，不過因為後者非主角，所以，操作上務必依循技術面量價準則見好就收，至於聯德控股-KY波段也是出現滾量上攻的走勢，在近期放出波段大量的3818張後，觀察5日線是否在3日內跌破，一旦回頭，則短線也可能出現漲多拉回後的修正。

自行車股近期都是漲多量縮拉回震盪格局，由於基本面到明年第1季前都看好，因此都可視為整理後未來仍有高點可期，以巨大來說，近期股價力守290元關卡，形成290元～320元居間來回整理，在短線未見大量長黑跌破前，仍有布局等待股價創高的機會。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/8/21 No.1211】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶台股邁入新的里程碑，即日起只要訂閱非凡商業周刊，就能擁有健康財富大禮包，數量有限，先訂先贏，帶你輕鬆存股不傷神，獲利加乘無上限，也可使用3倍振興券訂閱。】

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