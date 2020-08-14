金9 銀10 雙11 行情不同以往 受惠股誰看俏？

【文／孫嘉明】

時間很快的來到8月中旬，往年到9月後即步入中國傳統用語所說的「金9銀10」秋收後的消費旺季，再加上10月1日開始就迎來中國下半年最長的假期，過往這段期間中國除消費明顯增溫外，海內、外的旅遊需求皆因而增溫，國內航空、觀光相關產業皆會因而受惠，這從中國社會消費品零售總額的變化可以看出在第3季末相關數據開始增溫。

下半年消費旺季到來

在「金9銀10」後，中國將迎來11月11日的「雙11」電商大廠線上與線下活動促銷日，近年這也成為電商銷售的關鍵指標，接下來的焦點就會放在美國感恩節後的黑色星期五到耶誕節消費旺季，尤其是黑色星期五，更是零售銷貨的一個重要觀察指標，因此，第3季末至第4季是消費型商品銷售最暢旺的一段時間。

今年各國政府為控制新冠疫情對許多經濟活動所造成的人際接觸祭出控管措施，加上疫苗未面世前民眾對該疾病的憂心，因而降低非必要的人際接觸，因此，過往受惠「金9銀10」旺季的公司，如百貨、賣場、餐飲及觀光等實體消費產業皆將遭打擊，更別說在各國目前邊境多處管制下，海外觀光因而受限，更加深對實體消費產業的衝擊。

雖然疫情對實體消費造成衝擊，不過疫情也讓消費行為出現結構性的改變，許多實體消費活動開始轉向線上，電商交易、物流及金流等族群在本次疫情下仍可逆勢增長。

時序來到秋天，推估「金9銀10」的傳統旺季應會存在，只不過會從實體轉向線上的可能性偏高，在實體消費轉向線上交易下，「雙11」的電商促銷活動將會是下一個關注重點，只不過今年在疫情對實體經濟的衝擊下，各國第2季國內生產總值（GDP）皆呈現下滑或低於去年的水平，在實質所得受到影響，今年度消費動能是否能達往年的水準仍待觀察。

往年在觀察「金9銀10」旺季概念股時，市場關注的焦點多會落於汽車、家電、智慧手機、平板、電腦、觀光旅遊及航空等族群，不過今年在疫情衝擊實體經濟下，在大型耐久財的消費恐因而受限，加上邊境管制與社交距離的管制下，旅遊觀光與航空產業必然承受很重的壓力，上述族群營運雖有機會較第2季改善，但與去年同期相較表現仍會顯疲軟。

反觀消費型電子等相關產品如智慧手機、平板、電腦，可透過線上交易，並且在今年度因新冠疫情下，因應商業活動與教育活動所帶出來的居家上班、遠距教學需求，在「金9銀10」傳統旺季下有機會持續增溫。另外，在智慧手機下半年有國際大廠推出新機刺激消費者購買意願下，相關產品銷量可望增溫，相關廠商亦可望因而受惠。

消費性電子表現可期

往年消費性電子在下半年皆為傳統旺季，今年筆電、平板更因為居家與遠距活動的需求而增溫，筆電、平板的增溫帶動了電子製造服務（EMS）廠商的營運表現。

其中，廣達（2382）下半年在Chromebook與MacBook出貨量增，將挹注其營運，另其在北美客戶超大型資料中心建置趨勢下，下半年伺服器需求依舊強勁，廣達除消費電子題材外，亦具伺服器題材，營運表現可留意。