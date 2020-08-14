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中衛被罵翻！祭出小包裝與盒裝彩色口罩 儘量滿足需求

參與投資不嫌早 年輕人 粉領族應多元理財

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／朱岳中】

截至7月底，台股開戶戶數已突破2000萬大關，開戶人數也已逼近1100萬，今年前7個月實際有交易人數也已達到236.8萬人，這意味今年前7個月，每10個台灣民眾就有1人交易過股票。

年輕人偏好買ETF

根據金管會證期局統計，今年前7月新增74萬多的開戶數中有近3成是30歲以下的年輕人，以每個月平均3萬戶在增加，但對應到大盤實際成交資料，來自30歲以下年輕人的交易比重卻只占6%不到，追究其原因，一方面是因為年輕人財力不足，資金有限，另一方則是因為年輕人偏好零股與定期定額買股票，以及偏好投資ETF。

偏好零股與定期定額買股票，自然還是因為年輕人財力有限，但偏好買ETF的原因就值得探究。年輕人偏好投資ETF的原因，可歸納為以下幾點：（1）一籃子股票可適度分散風險：一如前面提到，年輕人資金有限，風險承受度降低，若將有限資金拿來買少數幾檔個股，風險會太過集中，而1檔ETF就可涵蓋少說數十檔標的，可以有效分散風險。

（2）選股相對容易：選個股的學問大，從市場面、產業面到個別公司面，各個都是學問，此外還有基本面、技術面、籌碼面、消息面等各種切入點，相關的專業知識不是一蹴可及，更不要說還要有長期的實戰經驗來驗證。相較之下，投資ETF所需了解的問題就少很多，對初入市場不久的年輕人而言，ETF相對容易上手許多。（3）部落客、媒體、業者的鼓吹：30歲以下年輕人普遍都是網路世代，習慣在網路上找資訊，一些網紅、部落客在網路上吹噓自己的戰績，再經過媒體的報導，又加上業者的推波助瀾，很容易吸引到年輕人的注意。

然而ETF真有這麼好，這麼容易上手嗎？顯然有很多似是而非的觀念，與一些相關問題往往被忽略，以及一些人刻意「隱惡揚善」，以致ETF被過度神化了！以下幾個問題在此提出來提醒有興趣交易ETF的投資人。

（一）隱藏成本卻往往被忽略掉：ETF交易成本比較低，是一般人對ETF的認知，就看得到的成本來說（手續費、交易稅、管理費、保管費…），ETF確實比一般主動式基金來得低，但ETF的隱藏成本卻往往被大家忽略掉，例如許多人都知道ETF是所謂的被動操作，也就是當所追蹤的指數成分股調整時，ETF的投資內容才會跟著調整，但也因為如此，每當指數宣布要調整的時候，ETF就會被吃盡豆腐，因而增加許多成本。

例如MSCI指數每一季會調整1次指數配置，但MSCI通常會在正式生效前半個月就會公布調整內容，當MSCI宣布要將某檔新的成分股納入時，所有投資人都知道這件事，就會事先買入，因為大家都知道對應的ETF只能在生效日當天，甚至當天收盤前才能真的買入，然該標的價格卻早已被炒高，ETF的成本無形中就增加了（刪除時亦然）。

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