中美兩強鷸蚌相爭 到底買什麼才能漁翁得利？

【文／阮文非】

目前無論從疫情抑或經濟數據來看，中國情勢都相當好，相較之下，西方、尤其美國疫情是全球最嚴重，甚至仍未看到疫情有受控制跡象；即使美國7月失業率與非農就業人數都優於預期，但整體數據仍未給人最壞時刻已過的感覺。雖然不斷有人質疑中國數據造假，但在沒有確實證據之前，不管其數據表現有多神奇，造假之說只能聽聽就好。

因此人民幣出現投資價值的說法近期相當熱門，但筆者認為美中關係持續緊張，尤其美國到處拉攏盟友要對付中國，加上中國水患嚴重打擊糧食生產與製造業，筆者實在看不出來未來人民幣有多大投資價值，甚至要開始注意中國政經風險愈來愈高。也許人民幣和美元都不是最佳投資工具，而是遠離中美衝擊的其他金融商品與避險資產！

人民幣有投資價值？

市場對於中國的投資都在講「現在」，對於美國的投資都在講「未來」。先不說其他，中國最先爆發新冠肺炎疫情，一度是全球最嚴重地區，半年過去後全球疫情持續擴散、甚至爆出第2波乃至第3波疫情，但有擁14億人口而且生活密度高的中國，其累計確診人數一直維持在8萬多人附近大半年，全球排行更下降至第31位。這時候除了說「厲害了我的國」之外，還能說什麼？

中國近期公布像製造業等數據表現更強，不少專家甚至認為中國有機會在2021年年底以前恢復至疫情爆發前水準。在歐美經濟前景仍不明朗下，中國經濟如此表現自然讓人看好人民幣的投資價值。

如果只講現在，人民幣繼續國際化只會不斷往前走，因為中國疫情說控制就能控制，跟全球用盡全力都壓制不住的情況完全不同，而且中國經濟要變好就能變好，哪怕長江中下游地區、淮河流域、西南、華南及東南沿海等製造業與經濟重要地區淹大水幾十天都沒在怕，反觀全球經濟沒淹水卻仍疲弱無力。

力推5年50兆新基建

既然中國有什麼都打不倒的經濟，當然就要投資人民幣。不過紐約梅隆銀行（BNY Mellon）歐洲、中東與非洲地區（EMEA）策略師Geoffrey Yu提醒大家，雖然中國銀行與企業一直野心勃勃拓展國際市場，但它們在2015年到2019年間資金流出壓力已危害到中國境內的金融環境，中國後來也不斷加強資金管制和限制資金匯出等手段來穩定其金融。在中國限制資金流出之下，外國央行也沒必要在外匯儲備裡保留太多人民幣！這表示國際對人民幣需求不增反減。