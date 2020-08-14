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中衛被罵翻！祭出小包裝與盒裝彩色口罩 儘量滿足需求

財報法說挖好股 帶你層層把關 抽絲剝繭

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／鍾國忠】

　

台股指數近期一直在13000點附近整理，無法再拉大上攻格局，主因上次大盤首度挑戰12000點整數大關之際，是發生在7月6日，離目前時間僅過1個月，而上次大盤首度挑戰11000點大關發生在4月30日，前2次千點關卡間走了約2個月時間，顯然這次短線漲點過快，預期指數仍將在此處附近整理一段時間，終究本波指數從低檔8523點上漲以來，漲幅約50%。近期個股陸續公布Q2的財報成績，市場也開始出現買盤縮手，其中櫃買市場最為明顯，但在資金持續寬鬆下，預期低接買盤也將伺機而進，雖不至於馬上轉為空方，然近期在財報公布的表現下，將是個股表現為主，此也是本篇訴求重點，期待在指數創高且乖離過大的過程中，仍能找到操作獲利的契機。

用中長期獲利角度切入

事實上，7月10日公布6月營收時，就表示Q2營收已完全出籠，由於Q2財報將8月中旬陸續公布完畢，這段時間市場會適當消化財報利多與利空之反應，只要公司營運持續成長，股價就有機會再次向上挑戰高檔壓力區，建議用中長期獲利趨勢角度，結合今年營收與獲利面向同步觀察，如果今年獲利進度不差，則個股走勢強度將會相對強，只要長期關注這些公司的後續發展，其獲利機會就會相對較高，以下將針對2大方面個股營運做扼要分析：

近年連續出現年度成長且前7月營收成長之公司 ：年年成長，且今年前7月營收表現亮眼，值得投資人持續關注。

聯詠（3034）：Q2營收186.1億元、QoQ成長10%、YoY成長14%；毛利率33.5%，稅後獲利25.57億元，稅後EPS4.2元，其中聯詠營收高於我們預估目標值，毛利率與營益率也落於高標，Q2營益率17.01%，創近期單季新高。公司營收以SoC表現最佳，QoQ成長24%，因TV SoC市占率上升與宅經濟帶動Gaming monitor scalar、TCON出貨增溫。

毛利率因產品結構改變（SoC比重上升）與NRE認列1.8億元。預期Q3營收200億～206億元、QoQ7%～11%，毛利率維持31.5%～33.5%，營益率由15%～17%，上升至15.5%～17.5%。

聯詠Q3僅車載應用仍顯低迷，其餘均向上：TV SoC市占率續增，宅經濟持續帶動IT、gaming monitor面板驅動IC需求，以及TV步入旺季、手機需求亦回溫。我們預估Q3營收205.91億元，QoQ成長11%，毛利率33.23%，稅後獲利28.93億元，稅後EPS4.75元。預估2020年稅後EPS16.83元，並預估2021年稅後EPS19.39元，持續維持年年獲利成長趨勢，且有機會連續4年獲利都超過1個資本額以上。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/8/14 No.1210】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶台股邁入新的里程碑，即日起只要訂閱非凡商業周刊，就能擁有健康財富大禮包，數量有限，先訂先贏，帶你輕鬆存股不傷神，獲利加乘無上限，也可使用3倍振興券訂閱。】

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