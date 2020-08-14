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中衛被罵翻！祭出小包裝與盒裝彩色口罩 儘量滿足需求

新舊飆股大閱兵 告訴你該買？該賣？該等？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／許博傑】

千呼萬喚始出來！台股在經過30多年的波折後，終於在今年7月28日創下歷史新高來到13031點，不過隨後就在攻堅主力─半導體族群過熱的狀況下拉回震盪，今年4月以來，台股持續上演令市場驚奇的大秀，指數先是在4月拉出1284點的長紅後，隨即又在6月1日重回11000點大關，而後一路過關斬將來到13000點。

就在指數持續走高的同時，盤面的變化更是有史以來難得一見，新藥股4大天王「天國一輝」7月初在眾人的驚呼中，重重的從神壇摔下來，合一（4743）從波段高點476.5元一路下殺到153.5元、中天（4128）也從159.5元殺到67.5元，股價幾乎都打了4折，讓大家見識到股票連續飆漲後大跌的慘況，市場這時才知道原來多頭市場也會斷頭。

飆股聖經提高勝率

然而，千金難買早知道，如果投資市場有種方法能較準確的判斷出個股即將波段走強或轉弱，那麼投資的勝率就能提高、獲利也能在適時的停利下確保，而這些方法，其實從《非凡商業周刊》2019年年初開始推出的一系列「飆股聖經」中都可見到。

步入8月的台股，在指數跟個股都已經波段大漲後，操作難度大為提高，不過，如果依據《飆股入門聖經》的選股以及操作法則，目前盤面上還是有能持續偏多操作的個股。今年盤面的難度，其實不是如何從均線糾結前的狀況來挑飆股，因為很多股票在經過整理後，只要基本面不是太差，基本上都有一小段的多頭行情，難是難在，如果手上買到一檔飆股，要如何穩住自己的操作又能持續的擴大獲利？

我們先以正在進行中的飆股操作法來看，圖1範例是去年5月至11月大漲的半導體設備股家登（3680），股價在去年7月中（圈起處）出現帶量中長紅向上突破的買進訊號，之後如果每天貼著盤面看，確實很可能因為短線股價大漲3～5成而讓投資人在拉升的過程中被洗出場。

然而，若仔細檢視下方的量能以及K線與移動平均線，卻可以發現家登在去年7月至8月中的上漲過程裡，股價都沿著5日線、10日線走高，並沒有跌破過，而量也都溫和的出現遞增，且在股價橫向盤整或拉回的過程中，也沒有異常的大量，也就是說，整個波段完全沒有出現賣訊。

檢視買進後的飆股

再用近期的強勢股岱宇（1598）做為例子說明。岱宇在今年5月下旬開始出現大量向上突破且股價緩步墊高的趨勢，而中間雖然有漲多的拉回震盪整理，但很明顯可以發現，當出現波段大量的8000張後，量能就會開始降溫回到3000～4000張，並且伴隨著股價的拉回，這種價漲量增、價跌量縮的慣性一直到8月中都還沒改變。

再者，岱宇股價在波段大漲的過程裡也是頂多回到10日線，除非短線開始進入橫盤才會有機會來下探月線，這與前例的家登來對照，同屬於大多頭個股的必然表現，也就是說，當投資人看好一檔個股並且買進後，只要股價開始出現波段往上的趨勢，大多可以用上面的原則與方式來觀察、操作，在量沒爆大之前，其實「自己嚇自己」才是股票抱不住的主因。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/8/14 No.1210】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶台股邁入新的里程碑，即日起只要訂閱非凡商業周刊，就能擁有健康財富大禮包，數量有限，先訂先贏，帶你輕鬆存股不傷神，獲利加乘無上限，也可使用3倍振興券訂閱。】

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