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美 台超級財報誰最靚 下半年績優股浮上檯面

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林漢偉】

經過整個7月全球股市強漲紛紛創下波段或歷史新高後，與此同時，美股超級財報週也接近尾聲，連帶台股第2季季報也將於8月14日公告截止，隨著大盤指數創下13013點天價後，究竟在美股財報與台股季報中，有哪些特別亮眼的產業與族群是我們可以關注的重點。

公用、醫療逆勢成長

就美股而言，截至7月31日止，已共有63%的S&P 500企業公布財報，當中有84%企業EPS優於市場預期、69%企業營收優於市場預期，假如第2季的優於預期比率達到84%，這將是FactSet自2008年開始追蹤該指標以來，優於預期的歷史新高比率。

此外，標普成分股中公布的獲利同樣也較預期高出21.8%，優於過去5年平均水準。

據FaceSet統計，目前華爾街預期S&P 500指數成分股第2季EPS年增率將衰退35.7%，已比先前預期衰退48.2%大幅改善，但仍估將創2008年第4季衰退69.1%以來的最慘紀錄。當中主要由非必需消費品部門帶動獲利成長令人驚喜，但EPS年增率已在過去6季中有5次出現下滑，這在美股創下歷史新高的同時，並非好消息。若以美股11大族群檢視，當中僅公用事業、醫療保健族群獲利年增率逆勢成長。

美、台成長方向一致

統計至7月31日止，台股中已公布第2季季報且出現連2季年增成長公司，與美股中財報優於預期的產業方向大致相符，如立積（4968）受惠5G需求大爆發，連2季營收年增率均高達79%以上，上半年EPS也繳出3.66元的好成績，股價更在7月創下歷史新高，且外資、投信7月份聯手加碼買進。

聯電（2303）第2季財報也可看出半導體業的強勁成長，根據資料顯示，聯電第2季營收年增成長23.2%，毛利率為23.1%，創5年來新高，可見晶圓代工上半年成長幅度超越市場預期，均受惠於5G與高速運算所帶來的強勁需求，而5G商機今年更帶來PCB族群業績大爆發，隨著第2季季報陸續公布，應能看見更多PCB相關股第2季財報的亮眼表現。

另外，今年全球受新冠肺炎衝擊，相當多產業受到重挫，但與此同時也帶動防疫相關產業崛起，如美股中醫療板塊多數財報優於預期，台股中也有如信邦（3023）跨足醫療與節能產品，今年業績也繳出相當強勁的表現，而已經公布第2季季報的成長王，其實是耳溫與額溫槍的熱映（3373），上半年EPS10.68元，創下歷年新高，但因7月股價跌幅高達23.4%，因此筆者將其剔除第2季財報表現亮眼之個股名單。

美科技股多亮眼表現

第2季美股5大科技巨頭FAAMG（蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、臉書）合計實現營收2436億美元（+18%）、淨利潤398億美元（+10%），若採用調整後淨利潤口徑（剔除一次性因素），5大科技巨頭中，受益於疫情期間行銷費用等大幅縮減，除谷歌外，其餘公司調整後淨利潤均實現正成長，上一季利潤展望最悲觀的亞馬遜獲利出現100%成長，大幅超越此前市場悲觀預期。

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