三星 Sony 蘋果新品拚了！ 台廠相關供應鏈吃香喝辣

【文／許博傑】

科技新品8月後齊發！每年的8月以後，包括三星、蘋果以及其他安卓陣營大廠新品都接力陸續發表，相較2月的MWC可說是毫不遜色，尤其今年全球被疫情困擾首度取消MWC，這讓8月以後的各場新品發表會更有看頭。

科技新品大秀登場

而打頭陣的就是三星的Samsung Unpacked 2020定於8月5日進行，這次官方非常明確的表示會發表5款產品，包括Galaxy Note 20系列手機、Galaxy Z Fold 2折疊螢幕手機、Galaxy Tab S7系列平板電腦、Galaxy Watch 3智慧手表，以及Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機等新品。

而緊接在三星之後，全球更是引頸期盼9月份的大戲蘋果iPhone 12即將登場，此外，Sony的PS5遊戲機距離前一代上市時間已逾7年，今年6月已經在全球發表，但尚未正式發售，遊戲迷也是紛紛敲碗等開賣，在未來這些重量級產品陸續發表或開賣前，消費者該期待什麼？而蘋果、非蘋新品、PS5供應鏈下半年又該怎麼看？

三星Note 20& Note 20 Ultra：

三星的Unpacked 2020無疑是8月上旬的重頭戲，此次Note 20& Note 20 Ultra是三星下半年旗艦機爭搶市占的重點，以目前流出的規格來看，Note 20 Ultra無疑再度以強大的硬體輾壓安卓市場，包括最快的120hz螢幕更新率、12GB RAM、256／512GB ROM的大記憶體，以及包括1.08億畫素主鏡頭、長焦、超廣角、ToF景深等4鏡頭，加上雷射對焦傳感器，還有Note系列最受歡迎的S Pen。

由於Note 20 Ultra的強大效能再配上支援5G、WiFi 6，三星能否打響手機市場在第3季開始的戰局，就端看發表後市場的反應。

三星其他新品：

至於三星其他產品來說，Galaxy Z Flip 5G屬於小眾市場，對台系供應鏈挹注有限，不過仍可觀察市場對於直向摺疊手機的需求熱度，而Galaxy Buds Live 無線耳機能否熱賣，則攸關微機電或藍牙耳機供應鏈展望。

備貨動能已經開啟

以目前全球趨勢來看，無線藍牙耳機成長趨勢方興未艾，仍是可持續關注的產業，至於Galaxy Watch 3智慧手表以及Samsung Galaxy Tab S7，在目前市場熱度退燒下，僅是三星用以鞏固相關領域消費者的產品，可不必過度關注。

對於供應鏈來說，短期三星手機的備貨動能已經開啟，包括奇鋐（3017）、晶技（3042）、雙鴻（3324）等7月以後的營收表現就相對讓市場看好。晶技今年以來產品價格持續走揚，加上網通、筆電應用需求暢旺，上半年自結稅前盈餘達2.19元，由於蘋果產品採用市占率大幅拉高，公司內部2度調高第3季營收目標達10%以上季增率，全年營收有望提前挑戰100億元大關，7月營收也將創45個月來新高，股價短線沿著5日線走升，波段支撐在月線，逢回5日線或月線量縮，都為短線切入機會；雙鴻受惠新冠肺炎疫情，商用筆電、PC需求強進，讓6月稅後EPS達1.4元，展望第3季，筆電、伺服器、顯示卡等需求動能可望延續，部分高階筆電將導入單價較高的熱板，有助毛利率成長，全年目標年增15%將續創新高，以股價來看，雙鴻波段沿著10日線緩步盤堅，投信7月買超積極，在量能未達2萬張以上拉出長黑前都可偏多看待。