政策扶持 未來趨勢 綠電概念股商機蓬勃

【文／李冠嶔】

綠電是指在生產電力的過程中，它的二氧化碳排放量為零或趨近於零，相較於其他方式所生產之電力，對於環境衝擊影響較低。蘋果2015年公布「供應商清潔能源計畫」，希望商品100%能以再生能源製造，尤其蘋果於2016年9月加入國際再生能源倡議組織「RE100」後，更積極推動潔能計畫。

綠電已成各國共識

蘋果在《2020年環境進度報告》詳細說明要在2030年前減少75%碳排放，並同時著手制訂創新的碳移除解決方案，以消除剩餘25%的總和碳足跡。蘋果要求供應商使用的綠電必須「外加性」與「在地性」，外加性是指來自新建的發電設施所發，現成的綠電不算在內，在地性則是要求必須採用工廠所在地同一州、省或同一電網的綠電。

身為蘋果主要供應商的台積電（2330），在今年7月與全球最大離岸風電商沃旭，簽定目前全球規模最大企業購售電契約920MW（百萬瓦）裝置容量離岸風場綠電，將承購沃旭能源大彰化西南第二階段和大彰化西北離岸風場所有發電量，為期20年，合約期間可確保售電價格（包括綠電憑證）。截至2020年7月，台積電已在台灣簽署再生能源購電契約之總裝置容量達1.2GW。

2011年福島核災後，德國加速非核家園進程，把原先2030年提早到2022年，屆時現有的17座核電廠都將走入歷史，德國也從過去的核能輸出國，成功轉型為歐盟的主要綠電輸出國。中國2016年推出能源政策「十三五規劃」，計畫在2020年前提高再生能源（水電、風電、太陽能）的發電比重，達到非化石能源占初級能源消費15%的目標。冰島是全球少數已經100%依靠再生能源發電的綠能國家，因擁有豐富的地熱與水力資源，目前水力與地熱發電達到7：3，且還有擴大產能的空間，使冰島從能源進口國轉變成能源輸出國。

美國向來是共和黨支持傳統能源，民主黨傾向再生能源，不相信氣候變遷的川普當選後，已在2019年年底退出巴黎協定（Paris Agreement），總統大選目前民調的領先者拜登在7月14日發表新政見，提出2兆美元能源改造計畫，預計在2035年之前全部「零碳汙染發電」，2050年前達到全國零碳排，對抗氣候變遷威脅之餘，同時刺激經濟成長。

儲能系統躍居要角

再生能源具有時間性、間歇性和波動性等先天缺點，運轉時間受天候限制，難以維持穩定發電，過去在中國發生的「棄風」、「棄光」，原因在於風力發電與太陽光電裝設在幅員遼闊、氣候晴朗的中國西北與西南地區，包括新疆、甘肅、寧夏、青海，根本沒連上電網，加上沒有儲能設備，尤其是太陽能，陽光強與弱時發電量明顯不同，對於用電的產品，電壓不穩很容易損壞，而利用儲能系統達到削峰填谷、平穩電網供電是最佳方式。

電源大廠台達電（2308）近年投入智慧電網領域，曾於台電綜合研究所樹林所區協助建置儲能系統做為實驗場域，5月14日宣布為台電金門塔山電廠夏興分廠建置的儲能系統解決方案完工啟用，包括1MWh的鋰電池儲能系統、2MW容量的功率調節系統、能源管理系統及環境控制系統，全套系統由公司進行設計、製造、建置，提供一站式整合服務。