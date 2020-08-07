靜待下一波百花齊放 中型獲利成長股法人加持贏面大

【文／林明謙】

台股突破歷史新高，創下13031點的新時代里程碑之後，很多投資人錯過這波創新高的大行情，雖然有點可惜，但是不要忘記，真正百花齊放的行情在是下一波。

為什麼是在下一波呢？因為現在的資金相當集中在台灣之光，也就是台積電（2330）的身上，在市場的聚光燈下，台積電的吸金效應相當明顯，這是「吸金效應的行情」，但是一將功成萬骨枯，對於散戶來說相當的無感，因為大部分的散戶沒有台積電。

之後等到台積電股價下跌或進入整理之後，將會有龐大的獲利了結資金從台積電流出，這是「資金獲利了結行情」，屆時從台積電上面賺了大筆資金，將會進入台股其他的股票，到時候可能出現台積電沒什麼上漲，但是換其他的股票上漲，這對於一般的投資人來說才會有感，這就是下一棒的行情，快的話也許在第3季末、第4季初，慢的話在今年底明年初就會再度展現。

無論如何，筆者認為至少還會再出現一波大行情，讓我們來好好的抓住，下一次不要讓它再跑掉了！

首先，我們還是要先來看一下台積電，目前大家最想問的是400多元的台積電到底還可不可以追？這個問題已是國內、外不管是外資、法人或散戶，都想要火速了解的問題！

以目前外資喊的目標價來看，絕大多數都在400元之上，同時至少有3家外資的目標價是在500元之上，像里昂、美林與摩根大通的目標價都在500元；而麥格理則是從今年最看空的外資，搖身一變成為最看多的外資。

麥格理看法空轉多

從281元直到530元

先前麥格理目標價一路從281.7元喊到343元，現在最高來至530元。細看台積電是憑什麼可以來至500元之上呢？外資他們持有的理由是什麼？

先從今、明年的EPS來看，2020年外資普遍預估將會來至18元之上，這點內資券商也是如此看的，而且上半年每股已經賺進9.17元，因此全年每股賺進18元應該是沒有問題，同時，對於2021年的每股獲利大致上預估可以賺20元，也就是2個股本。

若以20元的EPS來看，20倍的本益比就是400元、25倍的本益比則為500元，對於一個成長中的全球科技龍頭大廠來說，25倍的本益比其實並不過分，中長期來說，這也是一個合理的價位。

全球科技前10大

本益比普遍皆超過30倍

尤其是近期台積電市值已超過10兆元台幣，是全球市值最大的半導體業者，超過韓國的三星、美國的英特爾，且也是全球市值前10大的公司，這簡直是台灣之光。

然而，若把這市值前10大公司的科技公司拿出來比較，以7月31日的股價來看及2020年的預估EPS來計算本益比，可以發現蘋果本益比約為33倍、微軟約為35倍、Google約為33倍、阿里巴巴約39倍、FB約28倍、騰訊則為43倍左右、亞馬遜的本益比更是將近100倍。

在去除最大和最小的本益比後，可以發現這些科技大廠的本益比多半超過30倍，這也是台積電中長期股價的趨勢。