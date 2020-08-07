戰勝微利時代 聰明投資術

【文／鍾國忠】

台股2020年年初以來，雖有疫情之影響，但目前指數除了已回到去年的年底收盤指數11997點以上，也同時在7月28日見到13031點新高點，突破過去長久以來無法突破的高點12682點，而近日行政院主計總處公布第2季GDP（國內生產毛額）概估-0.73%，為2016年第2季以來首度經濟負成長，並較5月預測大幅下修1.23個百分點，而下調整主因為疫情影響來台旅客大減99.57%，使得旅行收入劇減。

看起來實體經濟數據並不佳，但股市卻是熱呼呼，兩者之所以有差距，當然是跟低利率與熱錢有關，由於疫情影響尚無法得知未來何時會結束，但可預期低利率的時代將會持續一段相當長的時間，因此資金勢必要找去處，本篇將從此角度來分析，希望能幫助投資人在低利率趨勢中仍能顧及風險而獲得應有的報酬。

領息先挑對股

留意3大選股要件

在微利時代下，投資人可靠買股票、領股息來讓自己的財富增長，如果過去就有這觀念的投資人，想必到目前為止，應該有不少人投資獲利豐碩，而哪些股票適合領息投資術？該怎麼挑選？要注意哪些因素？就筆者認為，選擇標的至少要有3大要件，首先，個股的股息殖利率都應該達到4%～5%以上（因股價會浮動）；其次，每年的獲利都能夠成長，如此兩者相輔相成，股息才能夠領得長久。

最後是上半年營收最多衰退15%以內，累計這次統計過程中，可發現過往有高股息殖利率的獲利成長股，在經過近3個月的大漲之後，不少公司反而因股價漲幅過高而使得殖利率下降，因此有些個股未來得等到有出現較大拉回時才有機會逢低布局。至於哪些股票適合領息投資術？以下將從近3年能夠連續獲利的公司來進行分類分析。

電子類股部分，從表1可看出，相關業者以通路、軟體整合、IC設計與NB族群等類為主，投資人除了參考過去這幾年獲利成長以外，也要隨時留意今年以來累計月營收變化，如果營收變化都在合理範圍之內，當然就可長期追蹤，因7月營收尚在公布當中，故先用上半年營收當做分析基礎，因有些公司第3季是旺季，所以年營收衰退15%以內，未來營運都有機會跟上，當然，還是要參考公司第2季的獲利表現會較客觀，以目前公布成績的腳步來看，公布家數並不多。

另外還有一點要注意，這些高股息殖利率公司的成交量，有不少公司是較低量，因此如果是資金部位較大者，則可能要找日均量較大者為宜，目前包括聯強（2347）、義隆（2458）……等都屬於日成交量較大股。