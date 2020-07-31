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定存族的避風港 債券ETF 基金穩穩賺

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／朱岳中】

新冠肺炎肆虐迄今，全球經濟嚴重受挫，災情之慘重已遠遠超越金融海嘯，甚至超越二次大戰期間，堪稱百年來最嚴重之經濟風暴，各國不得不紛紛降息因應。

據統計，今年以來全球已經超過100個國家、地區降息，大部分國家都已降至歷史最低點，零利率甚至負利率比比皆是。過去總以為存定存最安全的定存族，這下子也難逃被經濟風暴掃到。

外幣定存也無甜頭

目前國內各大銀行台幣定存利率通通降到1%以內，以1年期來說，最高也僅0.85%。事實上，近幾年來台幣利率一直偏低，於是許多人就改做外幣定存。但是現在連外幣定存利率也都跌到谷底。以台銀來說，目前僅剩2種幣別利率高過1%。然而，今年以來人民幣貶值了近5%，南非幣更是重貶近20%（註：結算至7月24日），存這2種貨幣只會賠更多！

不存定存，許多保守的民眾會想到買儲蓄險，就像是存較長天期的定存，只要保險公司不倒，就可以穩穩地領息。但從去年以來金管會以「怕民眾誤把儲蓄險當保險」為由，連續多道緊箍咒，導致儲蓄險已幾乎無法銷售，於是保險公司推出相對安全的投資型保單，例如鎖定目標到期債的全委保單，但一樣被金管會以風險為由給封殺，甚至要求投資型保單必須拉高保險成分，導致投資型保單預期收益大幅降低，一般民眾根本不會有興趣。

資金停泊的安穩管道就這樣一個個被斬斷後，保守型投資人的資金該何去何從？

首先，定存族也好，保守型投資人也好，先要打破2個觀念，一是認為投資就是會有風險，就有可能血本無歸；其次，不要老以不懂為藉口，就不想做任何投資。看似兩件事，其實兩者大有相關。

深入了解降低風險

不可否認的，任何投資都一定有風險，但是風險的大小，除商品本身的特性外，與投資人的熟悉度有相當程度的關係。好比開車、騎車都有出意外的可能。但當我們對開車、騎車的技巧愈熟練，出事的機率就會愈小；同樣道理，當我們對投資的商品愈熟悉，了解愈透徹，雖然無法就此去除所有風險，但絕對可以有效降低風險。

回到現實的問題，許多人會認為投資有很高的風險，多是因為過去一些市場暴跌的印象，像當年台股從歷史高點短短幾個月內暴跌1萬點，或較近期的金融海嘯，甚或今年2月、3月新冠肺炎爆發初期全球股市的急跌等。

換句話說，投資人就是把投資跟股市畫上等號了。然而投資商品五花八門，股票只是眾多金融商品中的一種，多的是低風險的商品，其中債券就比股票風險相對低很多。以下就對債券的投資方法與管道跟讀者做個簡單的說明。

到期還本風險可控

債券之所以風險較低，主要是有以下2個關鍵特性：

到期還本：發行機構（可能是政府或企業…）只要到期沒有違約，就會依面額將本金歸還給投資人。

換句話說，投資人就算進場時買高了（例如面額每單位100元，若投資人以102元買進），到期時還是可以拿回面額，因此風險是可受控制。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/7/31 No.1208】想了解更多，詳洽02-27660800【即日起用3倍振興券訂閱《非凡商業周刊》，將可同時擁有《存股聖經》及《飆股聖經》別冊，帶你輕鬆存股不傷神，獲利加乘無上限。詳洽：02-2766-0800】

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