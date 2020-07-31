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5G開台發光發熱 光通訊概念股誰最有料？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

今年下半年最重要的大事，就是5G開台，雖然一般民眾目前使用率不高，甚至實測網路覆蓋率低，也有人認為以目前的資費來說，要繳到1399元以上才能吃到飽，還不如使用4G方案，只要499元。在可預見的未來，基礎建設肯定加速，台灣大哥大、中華電信預計分別建置的5G基地台數量，在年底前達到4000座3.5GH的目標。

5G基地台因高頻的特性，覆蓋範圍小，需建更多的基地台以及小型基地台才能確保訊號完整覆蓋，法人估計基地台的數量至少會比4G多出3～4倍。除了5G基地台以外，基礎建設必須結合光通訊升級才能達到5G要求的低延遲、高速度，所需的光通訊元件或光纖數量也將比4G多出幾倍。

光收發模組業績強勁

光收發模組主要是透過發射端、接收端控制傳輸訊號以符合需求，在頻寬、資料傳輸中相當重要。目前基地台、資料中心光收發模組，分別採行10G／25G、100G產品，5G商轉後，光通訊產品升級，喊了很久的400G產品逐漸成為主流，預估2022年頻寬數將超過現有主流的100G。傳輸速度持續提升，未來有機會出現800G，甚至1T規格。

目前研發能力最強的是聯亞（3081），主要生產以砷化鎵與磷化銦為基板的III-V族材料化合物磊晶片，經由有機金屬汽相磊晶（OMVPE）技術製造的各種磊晶片產品，經後段芯片製程與封裝之後，可應用於光纖通信、消費性產品以及工業用途。

聯亞與英特爾（Intel）合作研發矽光計畫（Silicon Photonics）用雷射多年，2015年掛牌時被市場點名為英特爾物聯網概念股。當時在矽光計畫加持下，2015年毛利率曾高達66%，營業利益率58%，到今年第1季毛利率已掉到46%，營業利益率業下跌到24%。

5G上路後，聯亞計畫在今年新增2台後段產能設備，預計新機台第3季投產後，後段產能可望增加1倍，但也只能滿足客戶現有需求的7成到8成，明年首季將再新增1台後段產能設備，持續擴產。

今年以來股價有不錯表現的眾達-KY（4977），主要生產全系列光收發元件及模組產品，並以專業的工程、量產、品管與系統管理等相關技術能力，為客戶提供一次化購足生產服務，銷售地區幾乎都在亞洲市場。

由於疫情加速消費者對頻寬需求，巨量資料處理中心、5G基礎建設，推升眾達-KY高速光收發模組成長動能，其應用在企業儲存區域網路（SAN）32G光收發模組產品出貨暢旺，已躍升成為最主要產品之一，100G單通道光收發產品出貨也持續擴大。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/7/31 No.1208】想了解更多，詳洽02-27660800【即日起用3倍振興券訂閱《非凡商業周刊》，將可同時擁有《存股聖經》及《飆股聖經》別冊，帶你輕鬆存股不傷神，獲利加乘無上限。詳洽：02-2766-0800】

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