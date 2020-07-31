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小心眼鏡蛇效應 市場大亂鬥 美股誰能勝出？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

美國疫情再次爆發，讓不少地方政府再次封閉經濟活動，許多經濟學家認為美國雙底衰退正在形成當中，這也讓美國企業與民眾不斷增持現金來以防萬一。但不消費的美國和不投資的美國企業，最終肯定會讓美國經濟再衰退，到時候美國政府與聯準會勢必再舉債和寬鬆資金等救經濟，可是這次救得了嗎？

股神巴菲特最近投入8億美元投資美國銀行，外界認為他這樣舉動是壓注看好美國經濟復甦。全球最大共同基金先鋒強調在投資組合裡，「6成股票、4成債券」的投資法則在未來10年仍然管用，因為其看好股市長期走多。

有人認為美股目前走勢根本不是看經濟基本面，而是看聯準會如何救市。但前法興美國宏觀策略部主管麥當勞（Larry McDonald）警告投資人小心「眼鏡蛇效應（cobra effect）」，即：政府愈干預市場，只會讓解決問題方法的本身，比要被解決的問題更糟糕，讓情況進一步惡化。川普概念股即反映這效應，從石油、金融到汽車等川普積極創造利多的產業，股價表現遠不如對川普不友善的科技股。

專家後市看法不一

雖然美國經濟在過去2、3個月來有讓人振奮的回升態勢，但卻有一些新跡象顯示美國經濟可能再受衝擊。以疫情來說，美國南部和西部的新冠肺炎確診人數急速增加，讓不少州政府被迫再次關閉所有商業活動。

研究公司Morning Consult經濟學家里爾（John Leer）對此情況表示不妙，他引用其公司所做的民眾對經濟信心度調查，指出民眾信心從4月開始逐步回升並持續至5月，但到6月時就到高原期而橫向表現，許多州到了7月開始惡化。這讓他感覺到經濟正往不好的方向走。

畢竟美國7成經濟活動靠消費，若大家對經濟沒信心而不敢消費，這對美國經濟絕非好現象。尤其美國5月就業人數大增情況並未延續至6月，這只會進一步打擊美國消費，包括信用卡消費及餐廳業績大跌、愈來愈多人擔心染上新冠肺炎而寧願宅在家裡等，都讓人擔心美國經濟二度衰退。

在此情況下，大家都抱緊現金不敢亂花掉。聯準會資料顯示，美國商業銀行的個人存款迄6月底已高達15.6兆美元創新高，雖然投資人把大量現金投入貨幣市場共同基金的狂潮已經平靜下來，但目前仍有4.6兆美元在貨幣市場共同基金裡，較疫情爆發前高出近1兆美元。而經濟沒有活水是最讓人擔心的事。

股神逢低買金融股

全球乃至美國經濟前景不明，但各國股市卻陸續走高，例如那斯達克指數創新高，或像台股那樣創歷史新高。不少人擔心股市漲勢已經脫離基本面，最終會因為疫情再次爆發和中美關係不斷惡化等利空而可能發生股災，像長期看多美股的研究公司Yardeni Research總裁雅丹尼（Ed Yardeni），最近竟然警告這兩大利空可能導致已經漲高的美股崩跌20%～30%之間。

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